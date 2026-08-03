Antoine Semenyo exprime sa satisfaction concernant la tactique d'Enzo Maresca

L'ailier de Manchester City, Antoine Semenyo, n'a pas caché sa satisfaction concernant le plan tactique du nouveau entraîneur Enzo Maresca et la liberté qui lui est accordée. Selon Goal.com, l'international ghanéen a qualifié la philosophie offensive du technicien italien de «musique pour mes oreilles», soulignant que ce style correspond parfaitement à ses points forts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le premier match sous la direction d'Enzo Maresca, qui a pris les rênes de l'équipe après le départ de Pep Guardiola, s'est déroulé à Hong Kong contre l'Inter. Malgré une défaite aux tirs au but, Manchester City a clairement démontré les intentions offensives que le nouvel entraîneur compte instaurer. Antoine Semenyo, qui a évolué lors de la première période de cette rencontre, a contribué à l'un des buts inscrits par Divine Mukasa.

De nouvelles opportunités pour les ailier

Selon Semenyo, le style de Maresca privilégie la largeur sur les ailes et les compétences dans les duels individuels. Il a mentionné avoir déjà observé une approche similaire à Chelsea et que cela convient à son jeu. Le joueur a ajouté qu'il avait eu des entretiens individuels avec l'entraîneur et qu'il avait reçu des instructions claires sur ses rôles dans l'équipe.

«Les idées d'Enzo sont fantastiques, il y a des similitudes avec celles de Pep. Sa demande est simple : rester sur l'aile, recevoir le ballon et créer des occasions», déclare l'attaquant. Il a souligné que sous la houlette du nouveau coach, il a souvent l'occasion de se retrouver dans des situations de un contre un sur le terrain, ce qui lui procure beaucoup de plaisir.

Succès de la saison dernière et plans futurs

Pour rappel, Antoine Semenyo avait rejoint Manchester City en provenance de Bournemouth en janvier pour un montant de 65 millions de livres sterling. Ses premiers mois à l'Etihad Stadium ont été extrêmement réussis. Il a inscrit un total de 21 buts pour le club et la sélection, dont le but de la victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea.

Le joueur a reconnu que son ancien mentor Pep Guardiola a joué un rôle crucial dans sa progression. Guardiola l'a beaucoup aidé en lui affirmant qu'il deviendrait un joueur encore plus fort à l'avenir. Semenyo a également exprimé sa profonde gratitude envers la direction et le staff technique de Bournemouth, qui ont jeté les bases de son éclosion en Premier League.