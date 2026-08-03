José Mourinho attend l'arrivée de Rodri au Real Madrid

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José Mourinho attend l'arrivée de Rodri au Real Madrid

Selon des sources médiatiques sportives, l'entraîneur expérimenté José Mourinho souhaite ardemment attirer le milieu de terrain de Manchester City Rodri au Real Madrid et exige de la direction qu'elle accélère ce transfert. Le technicien portugais considère le joueur espagnol comme le « joueur clé » du système reliant les lignes de l'équipe et participe activement aux négociations. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce n'est un secret pour personne que ces dernières années, le Real Madrid a rencontré des difficultés en raison de ruptures entre les lignes pendant les matches. Selon Mourinho, c'est précisément un joueur comme Rodri qui peut garantir le fonctionnement harmonieux de tous les maillons de l'équipe et qui a le potentiel de changer le cours du jeu sur le terrain. Le transfert de la star espagnole, qui a brillé lors de la Coupe du Monde, revêt une importance non seulement sportive mais aussi symbolique pour le club.

Changements d'effectif à grande échelle et transferts planifiés

Le staff technique de Mourinho travaille activement pour mener à bien les réformes radicales en cours dans l'équipe. L'ampleur des nouveaux changements est considérable et nécessite un joueur capable de lier parfaitement toutes les lignes. Selon les sources, les noms de plusieurs footballeurs de renom sont également évoqués dans le cadre de ce processus de restructuration globale :

  • Marc Cucurella
  • Bernardo Silva
  • Denzel Dumfries
  • Ousmane Diomandé
  • Carlos Espí
À la résidence de Valdebebas, ce transfert était considéré comme une question de temps. Cependant, tant que Florentino Pérez n'avait pas donné le feu vert, le dossier de Rodri était resté au point mort. Désormais, le président du club ayant donné son accord, les négociations se sont intensifiées et l'entraîneur souhaite voir le joueur de ses plans au plus vite.

À ce stade, le sort des joueurs quittant l'équipe constituera la dernière pièce du puzzle définissant l'effectif final sous la houlette de Mourinho. Pour l'entraîneur portugais, qui considère la construction du jeu depuis la défense comme l'un de ses points forts, l'arrivée de Rodri est une partie essentielle de ses plans tactiques.

Le statut de Rodri, qui a remporté le titre de champion du monde avec l'équipe nationale d'Espagne, augmente encore sa valeur marchande et son attrait. Mourinho a pour objectif d'amener le jeu du Real Madrid à un niveau supérieur précisément grâce à un tel joueur leader.

José MourinhoRodriReal MadridManchester CityTransferts
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Jahongir Tursunov
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