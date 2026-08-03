Patrice Evra conseille à Manu Koné d'aller à Arsenal plutôt qu'à Manchester United

L'ancien défenseur de l'équipe de France Patrice Evra a partné ses réflexions sur l'avenir du milieu de terrain de l'AS Rome Manu Koné. Selon lui, il serait plus bénéfique pour la carrière du joueur de rejoindre Arsenal à Londres plutôt qu'Old Trafford. Dans une interview accordée à Stake, Evra a souligné que le joueur de 25 ans possède les qualités physiques et tactiques nécessaires pour briller sous les ordres de Mikel Arteta, rapporte Goal.com rapporte .

Il est indiqué qu'après ses bonnes performances lors de la Coupe du monde 2026, le transfert de Manu Koné a attiré l'attention des plus grands clubs européens. En particulier, la direction de Manchester United avait déjà entamé des négociations directes pour s'attacher les services du joueur. Les Red Devils le voyaient comme un renfort majeur après les transferts de Youri Tielemans et Andrey Santos.

Le club de la Roma réclame environ 51 millions de livres sterling pour son leader. Néanmoins, la légende de Manchester United Patrice Evra a conseillé à son compatriote de choisir le club du nord de Londres. Selon lui, le style de jeu de Koné correspond parfaitement à l'intensité de la Premier League.

Les avis d'Evra sur Manu Koné

Dans sa déclaration, Evra est revenu sur les aspects utiles du joueur français sur le terrain. Il a souligné que Koné déploie une grande énergie, aime porter le ballon vers l'avant, est actif dans les duels et travaille sans relâche pour l'équipe.

« Je trouve le profil de Manu Koné parfaitement adapté à la Premier League. En Angleterre, tout cela a une importance capitale. Le championnat y est très rapide et il n'y a pas une minute pour respirer. C'est pourquoi l'essentiel est de s'adapter », déclare Patrice Evra.

Arsenal et les autres plans de transfert

Bien qu'Evra ait exhorté le joueur français à rejoindre Arsenal, les Gunners privilégient actuellement un autre dossier. Comme le rapportent Goal.com et d'autres sources, Arsenal travaille sur le transfert du milieu de terrain de Newcastle United Bruno Guimarães et le joueur aurait déjà trouvé un accord sur les termes du contrat.

Dans le même temps, la légende de Chelsea Claude Makelele a également souligné que Bruno Guimarães conviendrait à l'équipe de Mikel Arteta, notant que les ambitions du joueur brésilien sont tournées vers les victoires en Ligue des champions et en coupes d'Europe. Par conséquent, la bataille pour le transfert de Manu Koné et le choix du grand club qu'il retiendra s'annoncent comme l'un des feuilletons les plus passionnants du mercato estival.