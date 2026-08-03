Un ancien joueur du Real Madrid s'exprime sur le mercato et l'avenir de Vinicius Junior

L'ancien joueur du Real Madrid, Rafa Alkorta, a été l'invité de l'émission El Larguero sur la station de radio SER, où il a partagé ses points de vue sur la politique de transfert du club merengue et le processus de reconstruction de l'équipe. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, le spécialiste a soutenu les changements récents de l'équipe, soulignant qu'après les résultats de la saison dernière, le renouvellement de l'effectif était une étape naturelle et nécessaire. C'est ce que rapporte Goal.com en rapporte.

Alkorta a hautement évalué les actions de la direction du club sur le marché des transferts, exprimant sa conviction que les accords conclus porteront leurs fruits. Selon lui, en plus des jeunes talents rejoints l'effectif la saison dernière, un manque d'expérience au sein de l'équipe s'est fait sentir, et il était temps de prendre des mesures pour résoudre ce problème.

Transferts et joueurs attendus dans l'équipe

En parlant des transferts réalisés et potentiels, l'ancien joueur s'est attardé sur certains candidats en particulier. Selon ses dires, les joueurs arrivant pour renforcer l'effectif doivent apporter un bénéfice immédiat. D'après Mundo Deportivo, Rafa Alkorta a qualifié le transfert de Marc Cucurella de réussite absolue.

De plus, les qualités de joueurs tels qu'Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Yan Diomandé ont été hautement saluées. Si ces transferts se concrétisent, le Real Madrid devrait se renforcer davantage. Cependant, le spécialiste a souligné qu'en plus de l'arrivée de nouvelles recrues, certains joueurs devront quitter le club, un processus qui ne sera pas facile.

La situation autour de Vinicius Junior et les questions de contrat

Au cours de l'entretien, une attention particulière a également été accordée à l'avenir de l'attaquant brésilien Vinicius Junior au sein du club. Le contrat actuel du joueur avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027, et il est rapporté que les négociations pour sa prolongation n'ont pas encore donné de résultats positifs.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, la possibilité que le joueur quitte l'équipe lors du mercato estival n'est pas exclue. Parallèlement, on discute de la manière dont les transferts potentiels, y compris l'arrivée de Yan Diomandé, pourraient influencer l'avenir de Vinicius Junior, car la concurrence au sein de l'effectif devrait s'intensifier.