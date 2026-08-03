L'intelligence artificielle perturbe l'alimentation électrique sur fond de boom

La croissance rapide de l'infrastructure de l'intelligence artificielle provoque des changements majeurs dans le système énergétique des États-Unis. Selon ixbt.com, des centaines de parcelles de terrain devraient être expropriées et des zones résidentielles démolies pour alimenter les nouveaux data centers aux États-Unis. Ce processus provoque des tensions sociales et économiques dans tout le pays dans un contexte de forte augmentation de la consommation d'énergie des géants technologiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En particulier, la compagnie d'électricité Georgia Power est contrainte de procéder à l'expropriation forcée de plus de 330 parcelles de terrain dans les comtés de Coweta et Fayette, en Géorgie. Dans le cadre du projet Wansley, d'une valeur de 16 milliards de dollars, une ligne de transmission haute tension de 56 kilomètres de long sera construite. Les travaux de pose de ce réseau entraîneront la démolition de 20 à 30 habitations, tandis qu'environ 80 % de la nouvelle capacité de génération sera canalisée pour desservir précisément les centres d'intelligence artificielle.

Géants technologiques et dépenses de milliards de dollars

L'expansion des réseaux énergétiques est directement liée aux investissements massifs réalisés par les grandes entreprises IT dans le domaine de l'intelligence artificielle. Lors de la présentation de son rapport trimestriel, le PDG de Meta , Mark Zuckerberg, a annoncé que d'ici cinq ans, des milliards de personnes disposeraient d'agents d'intelligence artificielle personnels pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Parallèlement, l'entreprise a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 à une fourchette de 130 à 145 milliards de dollars, l'essentiel des fonds étant destiné à la construction de l'infrastructure correspondante.

Cependant, des dépenses aussi colossales se font également ressentir sur les indicateurs financiers. Le flux de trésorerie disponible de Meta a chuté de 91 % au deuxième trimestre pour s'établir à 784 millions de dollars, malgré une hausse des revenus de 28 % à près de 61 milliards de dollars. De telles pressions financières et les coûts liés à l'infrastructure mettent clairement en évidence la dépendance du marché technologique vis-à-vis des ressources énergétiques.

Hausse des tarifs et mécontentement de la population

L'augmentation drastique de la consommation d'énergie des data centers a un impact sérieux sur le prix de l'électricité pour les consommateurs ordinaires et les entreprises industrielles. Dans le réseau PJM, qui dessert les régions allant du New Jersey à l'Illinois, le coût des réserves de capacité de génération a été multiplié par plus de 10 en un seul cycle d'enchères. En l'espace d'un an, les tarifs industriels ont augmenté de 31 % en Pennsylvanie et de 26 % dans l'Ohio, la hausse moyenne à l'échelle nationale s'établissant à 7 %.

L'élargissement de l'infrastructure énergétique suscite de vives protestations de la part des résidents locaux. Jusqu'à présent, des manifestations contre la construction de data centers ont eu lieu dans 42 états américains. La résistance publique a entraîné l'annulation ou le report de projets valant des dizaines de milliards de dollars. Les habitants des zones traversées par la nouvelle ligne électrique affirment que les indemnisations proposées par Georgia Power sont inférieures d'environ 100 000 dollars à la valeur marchande des biens immobiliers. De son côté, l'entreprise souligne que la mesure d'expropriation forcée est appliquée dans moins de 1 % des cas d'acquisition de terrains.