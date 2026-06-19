Cristiano Ronaldo doit-il quitter l'équipe nationale du Portugal ? L'avis tranché de Boateng

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Cristiano Ronaldo doit-il quitter l'équipe nationale du Portugal ? L'avis tranché de Boateng

Après les premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 de l'équipe nationale du Portugal, les débats autour du capitaine et attaquant légendaire Cristiano Ronaldo ont repris de plus belle. Suite au match nul 1-1 contre la RD Congo, de nombreux experts estiment qu'il est temps de revoir la place de la star de 41 ans dans le onze de départ. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien international ghanéen, ayant évolué au Milan AC et au FC Barcelone, Kevin-Prince Boateng, a déclaré ouvertement dans une interview accordée à SBS Sport que l'état actuel de Ronaldo impacte négativement le jeu collectif. Selon Boateng, l'attaquant d'Al-Nassr devrait laisser sa place à des joueurs plus jeunes pour l'intérêt de l'équipe et accepter un rôle de remplaçant.

Pression tactique et jeu collectif

Selon Boateng, lorsque Cristiano Ronaldo est sur le terrain, les autres membres de l'équipe nationale du Portugal ne se sentent pas libres. D'après Goal.com, l'ancien footballeur a expliqué que la présence de Ronaldo crée une sorte de « force d'attraction » tactique, obligeant ses coéquipiers à lui transmettre le ballon dans presque toutes les situations.

« Pour être honnête, si Ronaldo était un véritable joueur d'équipe, il s'effacerait pour laisser briller les jeunes. Le Portugal deviendrait une équipe qui joue mieux sans lui. Quand il est au centre du terrain, la pression est très forte car tout le monde veut lui faire la passe », a déclaré Boateng lors de son interview.

Ces critiques ne sont pas nouvelles. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Portugal avait justement livré sa performance la plus éclatante lors du match contre la Suisse, alors que Ronaldo était sur le banc. On avait alors constaté une augmentation significative de l'offensivité et de la mobilité de l'équipe.

Un nouveau rôle : décider du match en entrant en jeu

Kevin-Prince Boateng a souligné qu'il respectait les accomplissements de Ronaldo, mais qu'il fallait reconnaître la réalité liée à l'âge. Selon lui, il serait plus bénéfique pour l'équipe que Roberto Martinez utilise son capitaine principalement en fin de match.

« Si le Portugal veut aller loin dans le tournoi, je pense que Ronaldo doit s'effacer. Il doit laisser les autres jouer, entrer en jeu lors des 15-20 dernières minutes et apporter un résultat grâce à son expérience. Il n'est plus le Ronaldo d'autrefois », a ajouté l'expert.

Pour l'instant, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, continue de soutenir pleinement Ronaldo sur ce point. Cependant, à mesure que s'approche le prochain Mondial en Amérique du Nord, les questions sur la condition physique de l'attaquant de 41 ans et sa contribution au jeu collectif vont certainement s'intensifier.

Cristiano RonaldoPortugalFootballCoupe du MondeRoberto Martinez
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Nodirbek Razzokov
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