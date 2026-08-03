José Mourinho fait l'éloge de la performance de Moise Kean

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José Mourinho fait l'éloge de la performance de Moise Kean

Lors d'un match amical en Autriche soldé par un match nul 2-2 contre la Fiorentina, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a exprimé son admiration pour les capacités physiques de l'attaquant du club italien, Moise Kean. Cette rencontre de préparation d'avant-saison s'est jouée sur un rythme élevé, et le technicien a été particulièrement impressionné par la supériorité physique du joueur adverse, rapporte Goal.com rapporte .

Disputé au Wörthersee Stadion, le match a vu l'ancien attaquant de la Juventus se distinguer par son activité constante sur le terrain. Les jeunes défenseurs inexpérimentés du Real Madrid ont eu du mal à résister à la pression de l'international italien, et Kean a réussi à inscrire un but.

José Mourinho sur les difficultés des jeunes défenseurs

Lors de la conférence de presse d'après-match, analaysant la performance de son équipe, José Mourinho a souligné que la rencontre s'était déroulée en trois phases. Selon l'entraîneur portugais, ses joueurs ont bien entamé la première mi-temps, prenant l'avantage au score.

Cependant, en seconde période, le rythme a changé et le duel est devenu beaucoup plus physique. Mourinho a reconnu que ses jeunes talents issus de l'académie, Joan et Mario, avaient fait de leur mieux, mais qu'ils avaient souffert sur le plan athlétique face à un adversaire aussi puissant que Moise Kean.

L'avenir de Moise Kean et les rumeurs de transfert

Après une période difficile à la Juventus, l'attaquant de 26 ans a retrouvé son meilleur niveau, attirant l'attention de plusieurs écuries européennes. En particulier, le club de Côme suit de très près les performances de l'avant-centre italien pour renforcer son secteur offensif.

Les éloges publics d'un technicien aussi expérimenté que José Mourinho, qualifiant Moise Kean de « monstre », récompensent les excellentes prestations récentes du joueur. Cette reconnaissance de haut niveau devrait encore accroître sa valeur sur le marché des transferts.

José MourinhoMoise KeanReal MadridFiorentinaFootball
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Jahongir Tursunov
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