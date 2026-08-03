Liverpool souhaite prolonger le contrat de Curtis Jones

Selon talkSPORT, Liverpool, l'un des géants de la Premier League, s'apprête à offrir un nouveau contrat à son milieu de terrain Curtis Jones. Cette décision est remarquable car elle a été prise malgré un récent accrochage sur le terrain entre Jones et son coéquipier Dominik Szoboszlai. En dépit de ce malentendu survenu lors d'un match amical de pré-saison, la direction considère comme une priorité absolue de sécuriser l'avenir à long terme du joueur à Anfield. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

Comme on le sait, il reste moins d'un an de contrat à Curtis Jones. Par conséquent, les Reds envisagent sérieusement de prolonger son bail afin de ne pas perdre le joueur gratuitement en tant qu'agent libre à la fin de la saison prochaine. Sur le marché des transferts, les prétendants ne manquent pas pour le milieu de terrain, et c'est notamment le club italien de l'Inter qui manifeste de l'intérêt pour ses services.

Les tentatives de l'Inter et les exigences de Liverpool

Les efforts du géant italien pour s'attacher les services de Curtis Jones se poursuivent. Le club milanais a formulé plusieurs offres successives pour le milieu anglais : après des propositions initiales de 25 millions et 32 millions d'euros, il a soumis une offre informelle d'environ 35 millions d'euros. Cependant, Liverpool juge ces montants insuffisants et réclame au moins 40 à 50 millions d'euros pour le joueur.

Le journaliste Ben Jacobs souligne que la direction de Liverpool est fatiguée des négociations informelles menées par intermédiaires. Les dirigeants du club ont clairement fait savoir que si le club milanais souhaite réellement recruter Curtis Jones, il doit formuler une offre officielle directe. Par ailleurs, il est indiqué que le joueur lui-même verrait d'un bon œil une option de transfert en Italie.

Conflit sur le terrain et ambiance dans l'équipe

Le vif désaccord survenu entre Curtis Jones et Dominik Szoboszlai à propos du brassard de capitaine lors du match contre Wrexham n'est pas passé inaperçu. Dans cette situation, Jeremie Frimpong et Kostas Tsimikas avaient dû intervenir pour apaiser les choses. Malgré cela, l'entraîneur principal et la direction du club estiment que de telles émotions entre joueurs s'oublieront vite et que l'harmonie au sein de l'équipe sera rétablie avant le début de la saison.

Si l'Inter ne présente pas officiellement la somme exigée par Liverpool avant la fermeture du mercato, le club anglais entamera immédiatement des négociations pour signer un nouveau contrat avec Curtis Jones. D'autres équipes intéressées, menées par Andoni Iraola, suivent également la situation de près. À l'heure actuelle, Liverpool a pour objectif de régler définitivement l'avenir de son canterano.