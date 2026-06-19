Pas inattendu pour Ansu Fati : l'ex-star du FC Barcelone lance sa carrière musicale

Ansu Fati, produit de la Masia évoluant actuellement à Monaco, a surpris le monde du football en se lançant dans la musique professionnelle. L'attaquant de 23 ans a officiellement présenté son premier single intitulé "Sea como sea". Il devient ainsi le premier diplômé de l'académie La Masia à sortir un titre commercial indépendant. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Fati a signé un contrat de distribution mondiale avec Music Brokers, une filiale de Sony Music. Le titre, d'une durée de deux minutes et quinze secondes, fusionne des rythmes Afrobeats, reggaeton et Amapiano. Il ne s'agit pas d'un simple passe-temps, mais du fruit d'un travail acharné de longue date.

De la blessure à l'art

L'intérêt d'Ansu Fati pour la musique s'est développé après sa grave blessure au genou en 2020, durant son long processus de rééducation. Le joueur a travaillé secrètement dans des studios d'enregistrement professionnels à Nice avec le producteur renommé Gambinoalaprod et l'ancien international français Paul Pogba.

La direction du projet souligne que cette initiative n'est pas un simple coup marketing. Selon Federico Scialabba, directeur général de Music Brokers, Fati ne rentre pas dans le stéréotype du "footballeur qui chante". Au contraire, il se présente comme un véritable artiste ayant perfectionné ses capacités vocales et son écriture lors de cours privés pendant des années.

L'intérêt des stars pour la musique n'est pas nouveau dans le football moderne. Auparavant, le gardien du FC Barcelone Jose Pinto avait réussi sa carrière de producteur, tandis que des stars comme Memphis Depay et Neymar ont accumulé des millions de streams. La chanson de Fati, lyriquement axée sur la détermination romantique et le désir de victoire, reflète également ses ambitions sur le terrain.

Nouveau contrat avec Monaco

Malgré ses débuts musicaux, Ansu Fati s'apprête à se reconcentrer sur le football professionnel. Il a réussi sa saison dernière en Ligue 1, marquant 11 buts en 25 matchs, laissant une impression positive à la direction du club.

Selon les dernières informations, Monaco serait parvenu à un accord de 11 millions d'euros avec le FC Barcelone pour transformer son prêt en transfert définitif. Le joueur devra désormais prouver, lors de la préparation pré-saison, comment il compte équilibrer ses deux carrières professionnelles : le football et la musique.