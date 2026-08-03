Le Service fédéral antimonopole russe ouvre une procédure contre Apple

Le Service fédéral antimonopole de la Fédération de Russie (FAS) a officiellement ouvert une procédure contre Apple. Cette décision fait suite au non-respect d’un avertissement précédemment adressé au géant américain de la technologie, rapporte Tass.ru. À ce sujet, Ixbt.com rapporte également.

Selon l’autorité, Apple n’a pas satisfait aux exigences lui imposant de proposer, sur ses appareils iPhone et iPad, la préinstallation du messager national Max et de la boutique d’applications RuStore. Cette situation a été jugée contraire à la législation du pays relative à la protection de la concurrence.

Exigences légales et jurisprudence

Les représentants du service antimonopole rappellent que leur position sur ce type de questions a déjà été confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux. Malgré cela, l’entreprise continue de retarder l’exécution de certaines exigences.

Il a notamment été relevé que la version actualisée d’iOS publiée le 27 juillet de cette année permettait de préinstaller un moteur de recherche russe. Toutefois, les exigences concernant le messager national et la boutique d’applications alternative, également connue des utilisateurs ouzbeks, n’ont toujours pas été respectées.

Nouvelles exigences légales

Rappelons qu’en Russie, une loi interdisant de limiter l’installation de la boutique d’applications RuStore sur les appareils mobiles est entrée en vigueur le 1er septembre 2025. Depuis cette date, la préinstallation du messager national Max est également devenue obligatoire sur tous les smartphones et tablettes vendus dans le pays.

Le service antimonopole poursuit actuellement son enquête sur cette affaire. Si Apple est reconnue coupable d’une infraction, des sanctions financières ou des restrictions appropriées pourraient lui être imposées.