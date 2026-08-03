«Neftchi» stoppé à Samarcande : le leader perd des points

Lors de la 15e journée de la Superliga, le «Neftchi», en course pour le titre, a laissé filer de précieux points à Samarcande. En déplacement chez le «Dinamo», l’équipe de Ferghana a concédé un match nul 0-0 au terme d’une rencontre riche en occasions, mais sans but.

Les deux équipes se sont procuré des situations dangereuses devant le but adverse. Toutefois, l’imprécision dans le dernier geste et les interventions sûres des gardiens ont privé les supporters de buts.

Des occasions, mais un score inchangé

Dès les premières minutes, les équipes ont affiché un football à la fois prudent et actif. Le «Dinamo» a joué à domicile sans craindre le leader, tandis que le «Neftchi» a tenté de faire la différence grâce à sa possession et à son expérimentée ligne d’attaque.

Côté samarcandais, Anvarjon Xojimirzayev, Tigran Avanesyan et Xaris Xaydarevich ont tenté de développer les attaques. Dans le secteur offensif de Ferghana, Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov et Zoran Marushich se sont montrés actifs.

Malgré cela, les deux buts sont restés inviolés en première période comme après la pause.

Le «Dinamo» effectue trois changements d’un coup

À la 62e minute, le staff du club de Samarcande a lancé simultanément trois joueurs afin de modifier le scénario du match.

Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yo‘ldoshev et Nurillo To‘xtasinov sont entrés en jeu. Cette décision a montré que les locaux souhaitaient apporter davantage de fraîcheur et de vitesse à leur attaque.

Le «Neftchi» a également procédé à un changement dès le début de la seconde période. Alisher Odilov a remplacé Nurmuhammad Abdug‘aniyev. À la 63e minute, Juraniy Fransisko Ferreyra a pris la place de Vladimir Yovovich.

Les deux équipes ont utilisé leurs ressources sur le banc, mais ces changements n’ont pas modifié les zéros affichés au tableau d’affichage.

Le leadership est conservé, mais deux points sont perdus

Après ce match nul vierge, le «Neftchi» porte son total à 36 points et conserve la tête du classement de la Superliga.

Les joueurs de Ferghana auraient toutefois pu creuser l’écart avec leurs poursuivants en s’imposant à Samarcande. De ce point de vue, ce nul peut être considéré non pas comme un point gagné, mais comme deux points perdus pour le «Neftchi».

Le «Dinamo» a pris un point face à un adversaire de premier plan et porte son total à 21 unités. Le club de Samarcande occupe la 9e place après 15 journées.

Équipe Points Classement «Neftchi» 36 1 «Dinamo» 21 9

Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants

L’absence de but ne signifie pas que le match a été ennuyeux. Les deux équipes ont eu des occasions d’ouvrir le score, mais les lignes défensives n’ont pas commis d’erreur dans les moments décisifs.

Edem Nemanov, gardien du «Dinamo», et Botirali Ergashev, portier du «Neftchi», ont aidé leurs équipes à préserver leur cage inviolée.

En prenant un point face au leader, le «Dinamo» a notamment montré qu’il était une équipe difficile à manœuvrer à domicile pour n’importe quel adversaire. Le «Neftchi», lui, a éprouvé des difficultés à convertir sa domination en buts.

Feuille de match

Superliga, 15e journée

«Dinamo» — «Neftchi» 0-0

«Dinamo» : Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Sanjar Qodirqulov, Anvarjon Xojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62e), Tigran Avanesyan (Rasul Yo‘ldoshev, 62e), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoyevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 62e), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

«Neftchi» : Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Vladimir Yovovich (Juraniy Fransisko Ferreyra, 63e), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Alisher Odilov, 46e), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich, Farrux Sayfiyev.

Chaque point compte dans la course au titre

À l’approche de la seconde partie de la saison, chaque match revêt une importance croissante pour le «Neftchi». Même s’il conserve la tête, le nul à Samarcande pourrait permettre à ses rivaux de réduire l’écart.

De son côté, le «Dinamo» a consolidé sa position au classement grâce au point pris face à un adversaire de premier plan. Si les Samarcandais se montrent plus efficaces dans les prochains matches, ils pourront se rapprocher des premières places.

Selon vous, la perte de deux points à Samarcande aura-t-elle une influence sur la course au titre du «Neftchi» ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !