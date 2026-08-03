Un scandale d'examen coûte la vie à un jeune de 17 ans

Le scandale entourant l'examen national d'entrée NEET dans les universités médicales en Inde a provoqué une nouvelle tragédie. Kaxaan Patel, 17 ans, qui devait repasser l'examen, s'est suicidé trois jours avant les épreuves.

La tragédie s'est produite dans la matinée du 18 juin dans la ville d'Ahmedabad. Lorsque ses parents sont entrés dans sa chambre, tout était en ordre : son ordinateur portable était ouvert, ses manuels et cahiers étaient sur le bureau, sa guitare électrique se trouvait dans un coin et ses œuvres préférées étaient rangées sur l'étagère. Une seule chose manquait : Kaxaan lui-même.

Le jeune homme devait repasser l'examen en raison d'un scandale lié à la fuite des questions lors de la session de cette année. Comme des millions de candidats, il se préparait pour ces nouvelles épreuves. Selon ses proches, l'incertitude et la forte pression psychologique ont eu un impact grave sur son état.

Selon les médias, Kaxaan fait partie des au moins 21 étudiants qui ont mis fin à leurs jours sur fond de ce scandale d'examen. Ces événements ont déclenché de vastes manifestations à travers le pays.

À Delhi, des milliers de jeunes ont exigé que les responsables des failles du système éducatif et des problèmes liés aux examens soient traduits en justice. Après des jours de manifestations, le ministre indien de l'Éducation, Dharmendra Pradhan, a quitté ses fonctions.

La famille de Kaxaan Patel affirme que le rêve de leur fils était de devenir médecin, mais que la crise autour de l'examen a transformé ce rêve en tragédie. Cet événement a remis au premier plan la question du système éducatif et de la santé mentale des jeunes en Inde.