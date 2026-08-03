Des comptes utilisateurs de WhatsApp ont été bloqués

Une défaillance technique a touché WhatsApp, le messager utilisé par des millions de personnes dans le monde : plusieurs comptes utilisateurs ont été bloqués et placés en vérification de manière inattendue. Cette situation a perturbé la communication quotidienne et le travail de nombreux utilisateurs actifs. L’information a été rapportée par Techcrunch.com qui en rend compte.

Selon TechCrunch, au cours des dernières heures, des dizaines d’utilisateurs ont signalé sur les réseaux sociaux que leurs comptes WhatsApp avaient été bloqués par Meta et placés en phase d’« examen ». Les personnes concernées ont publié des messages sur les plateformes X et Threads, indiquant qu’elles ne pouvaient plus utiliser le service.

Les restrictions rencontrées par les utilisateurs

Lorsqu’ils tentaient d’accéder à l’application, les utilisateurs voyaient apparaître une fenêtre spéciale indiquant : « L’activité de votre compte et les informations de votre appareil sont examinées afin de vérifier leur conformité avec les conditions d’utilisation. Nous vous informerons généralement du résultat dans les 24 heures ».

À titre de rappel, cette application de chat populaire appartenant à Meta compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Ainsi, même une panne d’ampleur relativement limitée peut perturber le travail de milliers de personnes.

La réaction officielle de Meta

En réponse à la demande de TechCrunch, des représentants de Meta ont reconnu le problème et confirmé que des équipes travaillaient à sa résolution. Toutefois, l’entreprise n’a pas précisé quelles régions étaient les plus touchées ni la cause exacte de la panne.

« Nous bloquons en permanence des comptes afin de lutter contre les personnes qui tentent d’utiliser notre service à mauvais escient et de garantir la sécurité des utilisateurs. Il nous arrive parfois de commettre des erreurs à cet égard ; dans ces cas, nous agissons aussi rapidement que possible pour permettre aux personnes concernées de rétablir leurs communications. Nous avons pris des mesures pour restaurer l’accès aux comptes touchés », a déclaré un représentant de l’entreprise.

Le problème est actuellement résolu progressivement et les utilisateurs récupèrent l’accès à leurs comptes. Malgré cela, les spécialistes s’attendent à ce que des mesures appropriées soient prises afin d’éviter que de telles erreurs massives des systèmes de sécurité ne se reproduisent à l’avenir.