La startup nucléaire Valar Atomics lève 1 milliard de dollars

La société Valar Atomics, active dans le domaine des technologies nucléaires, a officiellement confirmé avoir levé 1 milliard de dollars en fonds propres, lors d’un important tour mené par le fonds d’investissement Sequoia. Selon ixbt.com, ce financement ouvre une nouvelle étape pour la startup et devrait en faire l’un des leaders du marché des petits réacteurs modulaires. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Selon Isaiah Taylor, fondateur et directeur général de l’entreprise, une ligne de crédit de 200 millions de dollars accordée par Erebor et d’autres banques s’ajoute au tour de financement. D’après Bloomberg, bien que Valar Atomics n’ait pas révélé sa valorisation, celle de la startup est estimée à 6 milliards de dollars.

Valar Atomics conçoit des petits réacteurs modulaires (SMRs) assemblés en usine, moins coûteux et plus rapides à construire que les centrales traditionnelles. En juin de cette année, l’entreprise a montré que son réacteur Ward 250 avait réussi à alimenter un système NVIDIA Blackwell. Les deux parties ont également conclu un accord pour développer conjointement une usine d’intelligence artificielle d’une puissance de 30 megavatt, ne consommant pas d’eau.

La convergence de l’énergie nucléaire et de l’intelligence artificielle

Les représentants de la startup affirment que chaque réacteur produit permet de recueillir les données d’ingénierie et d’exploitation nécessaires à l’amélioration des appareils de nouvelle génération. Cela accélère considérablement les cycles de développement technologique.

Selon l’entreprise, la création du cœur NOVA a pris deux ans, tandis que seulement sept mois ont été nécessaires pour mettre en service le réacteur Ward 250. Le processus s’accélère avec la construction de chaque nouvelle installation, et l’objectif est à terme de produire des dizaines, des centaines, puis des milliers de réacteurs par an. Ce financement majeur doit précisément permettre la production à grande échelle de parcs de SMRs.

Concurrence et expansion dans le secteur

Valar Atomics n’est pas le seul acteur dans ce domaine et rivalise avec plusieurs autres startups. Ces derniers mois, Antares a notamment levé 470 millions de dollars, tandis que X-energy a réussi à réunir 1 milliard de dollars par le biais d’une IPO.

Lors du dernier tour de financement de Valar Atomics, les fonds et structures d’investissement suivants ont participé aux côtés de Sequoia :

Apandion Capital

Atreides Management

Conviction et Dream Ventures

HOF Capital et Point72 Ventures

Riot Ventures, Snowpoint Ventures et Valor Equity Partners

Grâce aux nouveaux fonds levés, Shaun Maguire, associé de Sequoia, a rejoint le conseil d’administration de l’entreprise. Cette nomination devrait renforcer les décisions stratégiques futures de la startup et ses projets d’expansion sur le marché mondial.