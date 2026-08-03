Jordan Henderson rejoint Chelsea à la surprise générale

Le milieu de terrain expérimenté Jordan Henderson a rejoint Chelsea en tant qu’agent libre après avoir résilié son contrat avec Brentford. Selon Goal.com, le joueur de 36 ans a signé avec le club de l’ouest de Londres jusqu’à l’été 2028 et devrait apporter son expérience ainsi que son leadership à ses jeunes coéquipiers. Goal.com l’ affirme.

Après avoir disputé la moitié de son contrat de deux ans avec Brentford, l’ancien capitaine de Liverpool a décidé d’accepter un nouveau défi. Dans une interview accordée au service de presse du club, il a souligné qu’il ne pouvait pas refuser cette offre.

Une grande estime pour sa nouvelle équipe et ses dirigeants

« Compte tenu de la stature du club, du respect que j’ai pour l’entraîneur et du niveau des joueurs, c’était une immense opportunité que je ne pouvais pas refuser », a déclaré Henderson. Il a également ajouté avoir été fortement impressionné par l’approche et l’attitude des dirigeants de Chelsea.

Cette décision des dirigeants de Chelsea vise à combler le vide au milieu de terrain laissé par le transfert définitif d’Andrey Santos à Manchester United cet été. L’effectif étant composé de nombreux jeunes joueurs, l’arrivée d’un élément expérimenté devrait jouer un rôle important dans le renforcement de l’ambiance interne et de la discipline.

Une riche expérience et une réputation internationale

Au cours de sa carrière, l’international anglais a remporté huit trophées majeurs et sait parfaitement évoluer dans les situations de forte pression. Keith Andrews, l’ancien entraîneur de Brentford, l’avait qualifié de l’un des leaders les plus influents de l’histoire récente de la Premier League.

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a également décrit Henderson comme « un joueur doté d’une mentalité de vainqueur », soulignant que son caractère et son énergie seraient utiles dans n’importe quel vestiaire. Henderson compte déjà 90 sélections avec l’Angleterre et figure également dans le groupe retenu pour la Coupe du monde 2026.

Il convient de noter que Stamford Bridge n’est pas un stade inconnu pour Jordan. Il y a fait ses débuts professionnels en 2008 sous les couleurs de Sunderland. Après une période légendaire à Liverpool, le milieu de terrain a joué pour le club saoudien d’Al-Ettifaq et l’Ajax, avant de revenir dans le championnat anglais en 2025.