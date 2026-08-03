Vasilije Adžić quitte la Juventus pour Sassuolo

Le club de Serie A Sassuolo a officiellement annoncé le recrutement de Vasilije Adžić, jeune talent de la Juventus. Cet accord conclu dans les dernières heures du mercato représente une étape importante dans la carrière du jeune milieu de terrain et lui permettra d’accumuler du temps de jeu. Selon Goal.com qui rapporte.

Très actif à l’approche de la clôture du mercato, le groupe dirigeant de Sassuolo a rapidement trouvé un accord sur toutes les conditions. Cagliari, qui travaillait sur ce transfert depuis plusieurs jours, a finalement été devancé par son concurrent. Le joueur monténégrin, né en 2006, évoluera ainsi sous les ordres de l’entraîneur Alberto Aquilani.

Détails du transfert et conditions du contrat

Selon le service de presse de Sassuolo Calcio, le milieu de terrain rejoint le club d’Émilie-Romagne en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’accord comprend une option d’achat ainsi qu’une clause de rachat en faveur de la Juventus. Cela montre que le club turinois reste très attentif à l’avenir de son jeune joueur et continuera de suivre sa progression.

Né à Nikšić, au Monténégro, Vasilije a commencé sa formation au sein du club Polet Stars. Il a ensuite rejoint le Budućnost, où il a fait ses débuts avec l’équipe première à seulement 16 ans. Après avoir marqué neuf minutes seulement après son entrée en jeu, le talentueux joueur est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du championnat national.

Ses premiers pas en Europe et en Italie

Après s’être révélé avec le Budućnost, le joueur a attiré l’attention de la Juventus en août 2024 et a rejoint le club turinois. D’abord aligné avec l’équipe de jeunes, le milieu de terrain a rapidement été appelé avec l’équipe première. Il a ensuite fait ses débuts en Serie A, en Ligue des champions et en Coupe d’Italie.

La saison dernière, le joueur s’est également distingué par un but mémorable inscrit face à l’Inter. Il a aussi marqué son premier but avec l’équipe nationale du Monténégro. Désormais, accumuler de l’expérience à Sassuolo et continuer à progresser sont les principaux objectifs de ce joueur de 19 ans.