Polémique autour du transfert de Casemiro : le conflit entre LA Galaxy et l’Inter Miami

La situation liée au transfert du célèbre milieu de terrain brésilien Casemiro à l’Inter Miami, en Major League Soccer (MLS), a provoqué une grave polémique. Selon Goal.com, la ligue a officiellement lancé une enquête spéciale concernant des circonstances suspectes apparues après le transfert et une éventuelle violation du règlement. Cette affaire suscite un vaste intérêt dans le football américain. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Lors de la conférence de presse organisée après le match nul et vierge contre Dallas, le directeur général de LA Galaxy, Will Kuntz, a révélé des informations inattendues sur les intentions initiales du joueur brésilien. Selon lui, ce footballeur expérimenté, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions au cours de sa carrière, avait auparavant affirmé avec insistance qu’il souhaitait jouer pour l’équipe de la côte ouest.

La déclaration de Kuntz et la question des droits de découverte

Dans une interview accordée aux journalistes, Will Kuntz a évoqué l’évolution de la position du joueur : “Il est vrai que Casemiro a appelé pour dire qu’il avait toujours voulu jouer à l’Inter Miami. Mais il est également vrai que cela s’est produit seulement deux mois après qu’il nous avait dit vouloir jouer exclusivement pour Galaxy”. Cette déclaration a encore aggravé le conflit entre les deux clubs.

La principale cause de cette polémique est liée au système des « droits de découverte » (discovery rights) de la MLS. Selon cette règle, tout club de MLS peut bénéficier d’un droit de priorité pour recruter des joueurs étrangers. Chaque équipe peut conserver au maximum cinq joueurs de ce type sur sa liste. Il s’est avéré que LA Galaxy détenait initialement les droits concernant le Brésilien de 34 ans, mais l’Inter Miami a annoncé les avoir acquis au cours du processus de transfert.

Enquête et accord entre les parties

La direction de la ligue examine actuellement avec attention les aspects financiers et juridiques du transfert. Malgré cela, un accord temporaire aurait été conclu entre les deux clubs afin d’apaiser les tensions apparues.

Dans un communiqué officiel publié par LA Galaxy, on peut lire : “LA Galaxy et l’Inter Miami sont parvenus à un accord concernant le droit de priorité sur le transfert de Casemiro. Les conditions de cet accord seront annoncées à l’issue de l’enquête menée par la MLS sur une éventuelle violation du règlement”. Les deux parties attendent pour l’instant les conclusions officielles.

Le joueur lui-même a déclaré qu’il ne cherchait pas à éviter les débats suscités par cette affaire. Dans de précédentes interviews, Casemiro avait expliqué que son attachement personnel à Miami et son désir de travailler avec ses nouveaux coéquipiers avaient fortement influencé sa décision. Il avait ajouté que le confort de sa famille et le climat avaient joué un rôle important dans son choix.