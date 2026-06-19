Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026

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Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026

Alors que les débats sur le Mondial battent leur plein, des informations sur de futurs transferts d'entraîneurs commencent à émerger. Selon ESPN Brazil un changement d'entraîneur principal est attendu au sein de l'équipe nationale du Portugal après la fin de la Coupe du Monde 2026.

Le contrat de l'actuel coach, Roberto Martinez, expire après la compétition et les deux parties auraient décidé de ne pas prolonger l'accord. La candidature du spécialiste portugais expérimenté Jorge Jesus est envisagée pour le remplacer.

Jorge Jesus dirigeait le club Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. Le fait qu'il ait récemment quitté ce poste et qu'il puisse désormais être réuni avec Ronaldo au sein de la sélection portugaise rend cette information encore plus intrigante !

Détails importants de la nomination potentielle

Les négociations secrètes menées ces derniers mois entre la Fédération portugaise de football et l'entraîneur ont progressé de manière très positive. Voici l'état général de la situation :

Indicateur

Détails

Entraîneur actuel

Roberto Martinez (départ après la Coupe du Monde 2026)

Candidat principal

Jorge Jesus (71 ans, Portugal)

État des négociations

Très positif et proche de la phase finale

Dernier poste

Al-Nassr (Arabie Saoudite)

Qu'apporterait cette nomination au Portugal ?

Jorge Jesus est connu pour sa discipline, sa rigueur tactique et son goût pour le football offensif. Les supporters portugais l'apprécient énormément pour sa carrière brillante au Benfica et au Sporting, ainsi que pour ses victoires historiques en Copa Libertadores avec Flamengo au Brésil.

Avis des experts du football :

Alors que l'équipe nationale du Portugal affiche un football pragmatique sous l'ère Roberto Martinez, l'arrivée de Jorge Jesus pourrait redonner à l'équipe son agressivité et son expressivité offensive caractéristiques. Pour le spécialiste de 71 ans, diriger l'équipe nationale de son pays serait le point culminant de sa carrière. De plus, sa capacité à s'entendre avec Cristiano Ronaldo et les autres stars de l'équipe devrait porter l'ambiance interne vers un nouveau niveau.

Pour l'instant, les Portugais concentrent toute leur attention sur la Coupe du Monde en Amérique du Nord, mais il est très probable que des déclarations officielles soient faites dès la fin du tournoi.

Jorge JesusPortugalAl-NassrCristiano RonaldoBenfica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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