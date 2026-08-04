Le club londonien de Chelsea a radicalement changé sa politique de transferts appliquée ces dernières années. Selon The Athletic, l’équipe se concentre désormais sur le recrutement de joueurs expérimentés plutôt que sur la recherche de jeunes talents prometteurs. Dans le cadre de cette stratégie, Danny Welbeck, âgé de 35 ans, est officiellement devenu un joueur de Chelsea, tandis que Jordan Henderson, 36 ans, a également rejoint l’équipe. Ces transferts ont été une surprise pour de nombreux experts du football. À ce sujet, Goal.com en fait état .

Depuis janvier 2023, Todd Boehly et le consortium Clearlake soulignaient que la priorité était exclusivement d’acheter de jeunes joueurs dotés d’un potentiel de progression. Toutefois, depuis la prise de contrôle du club en mai 2022, la direction n’avait pas non plus renoncé aux joueurs prêts à l’emploi et expérimentés. Ainsi, des joueurs confirmés comme Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Pierre-Emerick Aubameyang, arrivés à cette période, n’ont pas obtenu les résultats escomptés et ont rapidement quitté l’équipe.

Les résultats de la politique de jeunesse et la nouvelle approche

L’échec de ces trois joueurs avait contribué à la modification de la stratégie de transferts au début de 2023. Au cours des trois dernières saisons, Chelsea a aligné l’équipe avec la moyenne d’âge la plus basse de la Premier League anglaise. En contrepartie, le club a terminé sixième, quatrième puis dixième du championnat, tout en remportant la Ligue Conférence de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Si l’on se penche sur les chiffres, Tosin Adarabioyo, arrivé de Fulham en tant qu’agent libre en 2024, était le joueur le plus âgé à avoir joué pour l’équipe lors de la saison 2025-2026, à 28 ans. C’est pourquoi les transferts de Danny Welbeck et Jordan Henderson sont considérés comme une démarche allant à l’encontre de cette politique axée sur la jeunesse. Ce changement vise à assurer un meilleur équilibre au sein de l’équipe.

Les plans de la direction et les perspectives d’avenir

Xabi Alonso, nommé entraîneur principal en mai, n’est pas le seul responsable de ces changements. Le copropriétaire du club, Behdad Eghbali, avait déjà évoqué cette évolution en avril, lors du CAA World Congress of Sports à Los Angeles. Comme l’a souligné Behdad Eghbali, le club travaille constamment sur son projet, l’améliore et tire les leçons de ses erreurs : « Il est devenu évident que nous devions ajouter des joueurs prêts à l’emploi à l’effectif pour faire passer le projet à l’étape suivante. »

Le staff technique actuel espère que ces joueurs expérimentés aideront à corriger les lacunes de l’effectif. Lors de la suite de la saison d’EPL, leurs performances et leur expérience sur le terrain devraient jouer un rôle décisif pour Chelsea. Seul le temps dira si cette nouvelle stratégie apportera une stabilité durable au club londonien.