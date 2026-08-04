Honor Band 11 Pro présenté : autonomie de 26 jours et GPS

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Honor Band 11 Pro présenté : autonomie de 26 jours et GPS

La célèbre marque technologique chinoise Honor a officiellement présenté sa nouvelle génération de bracelets fitness, après la dixième génération. La nouvelle gamme, composée des modèles Honor Band 11 et Band 11 Pro, intègre des écrans OLED améliorés, davantage de modes sportifs et des fonctions modernes de suivi de la santé. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les nouveaux appareils se distinguent de la génération précédente par une autonomie nettement améliorée et un design moderne. Plus précisément, le Honor Band 11 standard est équipé d’un écran OLED de 1,57 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 256×402 pixels, placé sous un verre incurvé 2.5D.

Caractéristiques techniques et modèle standard

Le boîtier de la version standard est fabriqué en polymère renforcé. Il ne mesure que 8,99 millimètres d’épaisseur et pèse 15,3 grammes. L’appareil bénéficie également d’une protection contre l’eau de niveau 5ATM, ce qui permet de nager, mais pas de plonger.

Le nombre de modes sportifs est passé de 96 à 113. La batterie de 250 mAh permet désormais d’atteindre 18 jours d’autonomie, contre 14 jours pour la génération précédente. Le système de suivi de la santé comprend la mesure continue de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), du sommeil et du niveau de stress.

Les atouts du Honor Band 11 Pro

Le modèle haut de gamme de la série, le Honor Band 11 Pro, dispose d’un écran plus grand de 1,61 pouce. Sa luminosité standard atteint 700 nits, tandis que sa luminosité maximale s’élève à 2000 nits. Le boîtier de la version Pro est fabriqué en alliage d’aluminium.

La batterie de 400 mAh basée sur une technologie silicium-carbone permet à ce modèle de fonctionner jusqu’à 26 jours avec une seule charge. En plus des fonctions de base, la version Pro prend en charge les appels via Bluetooth, un module NFC et un GPS intégré.

Pour l’instant, Honor n’a pas officiellement annoncé les dates de lancement de ces nouveaux bracelets fitness sur les marchés internationaux. Malgré cela, le rapport entre leurs prix et leurs fonctionnalités a déjà attiré l’attention des utilisateurs en Chine.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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