Une résidence photographique sera organisée à Peredelkino avec les smartphones Huawei haut de gamme

La célèbre Maison de la création de Peredelkino, dans la région de Moscou, organise pour la première fois de son histoire une résidence spécialement dédiée aux photographes. Intitulé « Plus proche qu'il n'y paraît », le projet débutera le 23 août 2026 et durera une semaine. Réalisé en partenariat avec Huawei, il vise à documenter, à l'aide de smartphones modernes, la vie quotidienne, l'architecture et la nature de cette cité d'écrivains. Cette initiative attire déjà l'attention des amateurs d'art. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la célèbre photographe et galeriste Nina Gomiashvili en est la commissaire principale. Les huit auteurs sélectionnés sur concours travailleront sur la photographie documentaire, de nature et d'architecture, ainsi que sur les thèmes de la mémoire et de la vie quotidienne. Le programme accorde une attention particulière à la prise de vue à distance et aux capacités de zoom, permettant aux créateurs de saisir des détails importants sans s'approcher de leur environnement.

Des capacités techniques et des appareils avancés

Pendant le projet, les participants disposeront des derniers modèles haut de gamme de Huawei : les smartphones Huawei Pura 90s Pro Max et Pura 90s Pro. Le modèle le plus avancé de la gamme, le Pura 90s Pro Max, est notamment équipé d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels prenant en charge un zoom optique 4x et un zoom numérique 100x. Cet objectif téléphoto permet de photographier avec une grande précision de petits détails, même à distance.

L'appareil possède également un capteur principal RYYB de 50 mégapixels. Son ouverture variable f/1,4–f/4,0 garantit des images de haute qualité, même en conditions de faible luminosité. Ce modèle haut de gamme, doté d'un écran de 6,9 pouces, s'appuie sur le système photo XMAGE de deuxième génération, des algorithmes AI, un processeur HiSilicon Kirin 9030S gravé en 5 nm et une batterie de 6000 mAh. La version Pura 90s Pro est proposée dans un design séduisant décliné en plusieurs coloris, avec un écran légèrement plus petit de 6,6 pouces et des appareils photo principal et téléphoto de 50 mégapixels.

Un format ouvert et une archive numérique

La résidence ne se déroulera pas à huis clos : elle sera ouverte à toutes les personnes intéressées. Chaque jour, les auteurs se réuniront à une heure donnée autour d'une table commune pour discuter des images prises et sélectionner les meilleures photos de la journée. Les visiteurs pourront assister à ce processus, obtenir des réponses à leurs questions et écouter des conférences spéciales consacrées à l'art de photographier avec un smartphone.

Les résultats finaux du projet seront publiés en septembre 2026 sur une page numérique spéciale du site pro-peredelkino.org. Elle réunira les meilleurs travaux des participants, des vidéos et leurs carnets d'observation. Chaque photo sera accompagnée de géotags, ce qui permettra ensuite aux visiteurs de découvrir de manière autonome des itinéraires spéciaux à Peredelkino, consacrés aux lieux remarquables auxquels les auteurs auront prêté attention.