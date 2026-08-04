Le dirigeant de Snap a éludé les questions sur les ventes des lunettes intelligentes Specs

Selon Ixbt.com, le PDG de Snap, Evan Spiegel, a évité de répondre clairement aux questions sur la demande initiale et les précommandes des très attendues lunettes intelligentes Specs lors de la réunion avec les investisseurs consacrée aux résultats du deuxième trimestre. Cette situation a suscité l’intérêt et diverses discussions sur le marché technologique avant l’événement officiel de présentation prévu en septembre, car ce nouvel appareil est considéré comme une étape stratégique importante pour l’avenir de l’entreprise. L’information est rapportée par Techcrunch.com rapporte .

Au cours de la réunion, Spiegel a souligné que les clients et les utilisateurs souhaitaient essayer l’appareil directement. Selon lui, le prix de 2195 dollars américains signifie qu’il s’agit d’une décision nécessitant une réflexion sérieuse de la part des acheteurs. Même si les développeurs et les spécialistes familiers avec les possibilités de la plateforme comprennent bien les avancées technologiques, il est particulièrement important pour le grand public de pouvoir tenir l’appareil en main et l’essayer en conditions réelles.

Politique tarifaire et concurrence sur le marché

Dans cette comparaison, il convient de noter que le prix des Specs est supérieur à celui d’autres appareils portables populaires du marché. Les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban, dont le prix commence à environ 350 dollars, sont notamment nettement moins chères que le produit de Snap. En revanche, les Specs restent moins coûteuses que le casque Vision Pro d’Apple, vendu à partir de 3500 dollars. Présenté en juin après plus de dix ans de développement, cet appareil tente de trouver sa place sur le marché.

Les investisseurs ont demandé à Spiegel pourquoi cette stratégie financière avait été choisie, pourquoi Snap agissait de manière indépendante plutôt que de s’associer à d’autres grands partenaires, et sur quoi reposait sa capacité à réussir face à des géants comme Apple, Meta et Alphabet. Spiegel a répondu que la possibilité de créer la future plateforme informatique était immense et que Snap comptait s’appuyer sur ses propres forces dans ce domaine.

Avantage du premier entrant et projets futurs

Selon Spiegel, certaines personnes ne mesurent peut-être pas encore pleinement la complexité technique de l’appareil Specs. Lorsque l’entreprise a commencé à introduire des innovations dans le domaine des réseaux sociaux, elle était arrivée tardivement sur un marché déjà occupé par des applications comme Facebook, Instagram et Twitter. Toutefois, avec cette nouvelle catégorie d’appareils, Snap affirme bénéficier d’un avantage de premier entrant, ce qui devrait mettre en valeur ses points forts en tant qu’innovateur.

Répondant à une question sur l’adaptation du produit au marché, Spiegel a estimé que son adoption à grande échelle par le grand public pourrait intervenir dans les dernières années de la décennie. Il a ajouté qu’une baisse du poids et du prix de l’appareil serait nécessaire pour que les volumes de vente augmentent sensiblement. Malgré cela, le fait que des développeurs créent des applications pour la plateforme Specs depuis plusieurs années constitue un avantage important pour l’entreprise.