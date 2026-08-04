Le prix des cartes graphiques GeForce RTX 50 s’envole en Corée du Sud

La demande mondiale et la politique tarifaire de NVIDIA concernant ses puces graphiques de nouvelle génération sont une nouvelle fois au centre de l’attention. Selon ixbt.com, le prix des cartes graphiques GeForce RTX 50 en Corée du Sud est sur le point d’augmenter de 20 à 30 % en une seule fois, et le processus a déjà commencé. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l’information.

Selon les informations disponibles, de grands fabricants de matériel ont temporairement suspendu leurs livraisons avant la hausse des prix attendue en août. D’après un distributeur local, l’une des entreprises détenant une faible part du marché intérieur envisage d’augmenter ses prix d’environ 20 %. D’autres grands fabricants se préparent quant à eux à relever leurs tarifs jusqu’à 30 %.

Prix actuels du marché et hausse des modèles phares

Les changements de prix se reflètent déjà dans le commerce de détail. Ainsi, sur le marché sud-coréen, la GeForce RTX 5070 est actuellement proposée à au moins 770 dollars américains. Cette situation alourdit encore la charge financière des acheteurs.

La plus forte hausse a toutefois été observée sur le modèle phare GeForce RTX 5090. Cette carte graphique particulièrement puissante est désormais vendue au moins 5 100 dollars. À titre de comparaison, ce prix est supérieur de pas moins de 1 000 dollars à celui d’il y a un mois.

Tendances à l’échelle mondiale

Selon les experts, la situation actuelle est le résultat d’une hausse déjà mise en œuvre. Toutefois, il est encore impossible de déterminer si les prix continueront d’augmenter. La semaine dernière, une forte hausse du prix des appareils de la série GeForce RTX 50 a été constatée dans presque toutes les régions du monde.

La question principale est désormais de savoir jusqu’où les prix grimperont et si les tarifs actuels resteront définitifs, au moins dans les prochains jours. Les changements de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la politique des fabricants continuent d’avoir un impact sur les consommateurs.