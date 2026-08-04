Le fabricant de mémoire réputé Lexar a présenté un kit de mémoire vive DDR5-7200 de 32 GB, composé de deux modules de 16 GB. Selon Ixbt.com, son prix d’environ 590 dollars est relativement abordable sur le marché technologique actuel. Son principal secret réside dans l’utilisation de puces mémoire fabriquées en Chine. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Puces chinoises et caractéristiques techniques

Dans sa déclaration, Lexar indique clairement que le nouveau kit mémoire repose sur des puces fabriquées en Chine, sans toutefois mentionner le nom précis de l’usine. Les spécialistes estiment néanmoins qu’il s’agit de CXMT , une entreprise qui se développe activement et renforce sa position sur le marché des semi-conducteurs.

Les modules de mémoire vive présentés fonctionnent avec des timings de 38-48-48-86. Leur tension de fonctionnement est fixée à 1,40 V, ce qui garantit une grande compatibilité avec les systèmes modernes. L’appareil prend également en charge les profils d’overclocking Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, parmi les technologies les plus populaires.

Design et importance sur le marché

Outre ses capacités techniques, le nouveau kit mémoire bénéficie également d’un soin particulier apporté à son apparence. Les modules sont notamment équipés de dissipateurs de qualité dotés d’un éclairage vif et élégant, très recherché par les passionnés d’informatique modernes, afin de prévenir la surchauffe.

L’arrivée de ce produit sur le marché crée un nouvel environnement concurrentiel dans la fabrication des puces mémoire. L’entrée de composants fabriqués en Chine sur le marché mondial et leur capacité à rivaliser avec les grandes marques en matière de qualité pourraient contribuer à rendre plus abordables les prix des composants informatiques hautes performances à l’avenir.