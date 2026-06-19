Lamine Yamal admet ne pas être encore prêt pour 90 minutes

La star de 18 ans de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, Lamine Yamal, a fait une déclaration qui pourrait inquiéter les supporters, mais qui reflète la réalité. Le talentueux ailier a admis que sa condition physique n'est pas encore totalement rétablie et qu'il n'est pas physiquement prêt à jouer l'intégralité du match.

Séquelles de la blessure d'avril

Le match nul inattendu (0-0) contre le Cap-Vert lors de la première journée de la Coupe du Monde a été la première rencontre officielle pour Lamine Yamal après une longue absence.

Historique de la blessure : Le joueur s'était gravement blessé à la mi-avril lors d'un match avec le FC Barcelona.

Mesure de précaution : Pour ne pas risquer la santé de la jeune star, le staff technique de l'équipe d'Espagne ne l'a pas aligné dès le début du match contre le Cap-Vert. Yamal n'est entré en jeu qu'au milieu de la seconde période.

L'avis du joueur sur son état

Après ses premières minutes sur le terrain, Yamal s'est exprimé sur sa forme sportive :

« Ma condition physique n'est pas encore idéale, il n'y a pas lieu de le cacher. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à aider mon équipe nationale à haute intensité pendant 90 minutes complètes. Cependant, le processus de récupération se poursuit étape par étape. Quel que soit le temps que l'entraîneur m'accorde, je ferai de mon mieux sur le terrain ».

Prochain choc : Arabie Saoudite

Après la perte de points lors de la première journée, l'équipe d'Espagne ne visera que la victoire lors du prochain match pour améliorer ses chances de qualification.

Date du match : Dimanche 21 juin

Adversaire : Équipe nationale d'Arabie Saoudite

Objectif de l'équipe : Décrocher les 3 premiers points et retrouver de l'efficacité offensive.

La tactique que les entraîneurs adopteront concernant Lamine Yamal pour ce match crucial contre l'Arabie Saoudite reste un mystère. Il est fort probable qu'il soit conservé comme joker pour renforcer l'équipe en cours de jeu. Suivez les événements les plus brûlants du Mondial avec nous !