Les États-Unis battent l'Australie et se qualifient d'avance pour les play-offs

L'équipe nationale des États-Unis, dirigée par Mauricio Pochettino, poursuit son parcours réussi lors de la Coupe du Monde organisée à domicile. Lors du deuxième match de la phase de groupes contre l'Australie, les hôtes ont livré une performance solide et 2:0 se sont imposés sur ce score.

Cette victoire cruciale permet aux Américains de valider prématurément leur qualification pour le tour suivant.

Buteurs et chronologie du match

Le sort de la rencontre a été principalement scellé dès la première période :

11e minute (But contre son camp) : Après une offensive active des États-Unis, le défenseur australien Burgess a accidentellement marqué contre son camp, ouvrant le score — 1:0 .

44e minute : Juste avant la fin de la première mi-temps, Freeman a frappé avec précision pour consolider l'avantage des hôtes — 2:0.

En seconde période, les hommes de Pochettino ont contrôlé le rythme du jeu et ont réussi à maintenir le score.

Situation du groupe (après la 2e journée)

Les États-Unis occupent la tête du groupe avec un bilan parfait après deux matchs et ont décroché leur ticket pour les play-offs. L'Australie, malgré sa défaite, conserve encore de bonnes chances de qualification.

États-Unis — 6 points (Qualifiés pour le tour suivant)

Australie — 3 points (2e position)

Compositions de départ

La liste des joueurs ayant débuté la rencontre est la suivante :

États-Unis (Entraîneur : Mauricio Pochettino) Australie Fris (G), Freeman, Richards, Ream, Robinson, Dest, McKennie, Adams, Tillman, Balogun, Pepi. Busic (G), Italyano, Circati, Sutton, Burgess, Bausbee, O'Neill, Okon-Engstler, Tueai-Smith, Leckie, Velupillay.

Analyse des experts :

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, la discipline tactique et la stabilité défensive de l'équipe américaine sont évidentes. Sans encaisser le moindre but en deux matchs, les Américains prouvent devant leur public qu'ils sont l'un des favoris sérieux du tournoi. L'Australie devra régler définitivement sa qualification lors de la dernière journée.