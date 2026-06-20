Le retour de Neymar : Carlo Ancelotti réjouit les supporters du Brésil

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Le retour de Neymar : Carlo Ancelotti réjouit les supporters du Brésil

La star offensive de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, s'est remise de sa blessure et est prête à retrouver les terrains. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a officiellement confirmé que le joueur d'expérience est rétabli et pourra participer au match décisif de la phase de groupes. Cette nouvelle devrait donner un élan important à la Seleção dans ce tournoi qui se déroule sur les pelouses d'Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations, Neymar, 34 ans, avait manqué les deux premiers matchs de la phase de groupes en raison d'une blessure aux muscles du mollet. Bien qu'il ait été présent sur le banc lors du premier match contre le Maroc, le staff technique a décidé de ne pas prendre de risque. Désormais, le processus de récupération est terminé avec succès et le joueur rejoint les entraînements collectifs.

Changements d'effectif et match contre l'Écosse

D'après Goal.com, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur l'état de Neymar lors de la conférence de presse suivant la victoire contre Haïti. « Neymar s'entraînera individuellement demain, et dès lundi, il rejoindra le groupe. Il sera prêt pour le match contre l'Écosse », a déclaré le technicien italien. C'est une excellente nouvelle pour le Brésil, car l'équipe n'a pas encore totalement assuré sa qualification pour les huitièmes.

Le retour de Neymar intervient alors que l'équipe fait face à une perte inattendue. Lors du match contre Haïti (3:0), un autre attaquant de pointe, Raphinha, s'est blessé et a dû quitter le terrain. Selon les premières estimations, il souffrirait d'une lésion des tendons sous le genou. Ancelotti a souligné que des examens médicaux complémentaires seraient effectués pour Raphinha avant de connaître son avenir dans le tournoi.

L'équipe nationale du Brésil a débuté le tournoi de manière un peu plus terne que prévu. Après le match nul 1:1 contre le Maroc, une victoire était indispensable pour garantir une place en phase éliminatoire. Si la victoire convaincante contre Haïti a somewhat apaisé la situation, le duel contre l'Écosse déterminera la position finale dans le groupe.

Pour les passionnés de football, les matchs avec Neymar suscitent toujours un grand intérêt. Le retour de la star brésilienne augmentera sans aucun doute le spectacle du tournoi. Neymar est une figure centrale non seulement pour l'organisation des attaques, mais aussi pour remonter le moral de l'équipe. Son expérience sera précieuse pour la Seleção avant les phases finales.

Actuellement, l'équipe nationale du Brésil tente de consolider sa position dans le groupe C. L'entrée de Neymar contre l'Écosse devrait probablement résoudre les problèmes de la ligne d'attaque et porter le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau.

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Nodirbek Razzokov
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