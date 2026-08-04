Le chien a aidé à retrouver le corps de sa maîtresse

À Moscou, le chien de Natalya Bojuk, psychologue et styliste de 39 ans, a joué un rôle clé dans l’élucidation du crime lié à sa mystérieuse disparition.

Natalya avait disparu après avoir quitté son domicile pour promener son chien. Les recherches ont été lancées, mais aucune information sur le lieu où elle se trouvait n’a d’abord été trouvée.

Près de deux semaines plus tard, des bénévoles ont aperçu le chien de Natalya près d’un entrepôt du village de Romachkovo. Depuis plusieurs jours, l’animal ne quittait pas un sac dans le secteur, comme s’il attendait quelqu’un.

Après avoir examiné le sac suspect, les bénévoles y ont découvert le corps de Natalya. Selon les premières informations, des traces de violence ont été relevées sur le corps de la victime.

Le compagnon de Natalya, Pavel, pourrait être impliqué dans le crime. Selon les enquêteurs, il a quitté la Russie après les faits et fait l’objet d’une recherche internationale. Certaines informations indiquent que le suspect pourrait se cacher en Turquie.

Les forces de l’ordre cherchent actuellement à établir tous les détails du crime et à retrouver le suspect.