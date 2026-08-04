Nico González se réjouit de son travail sous la direction d’Enzo Maresca

Le milieu de Manchester City, Nico González, a déclaré qu’il appréciait les entraînements et le style de jeu de l’équipe sous la direction de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca. L’Espagnol de 24 ans a partagé ses réflexions sur son adaptation aux exigences tactiques de la nouvelle saison et sur sa place dans l’effectif. Cela est rapporté par Goal.com le rapporte .

Selon Goal.com, le milieu de 24 ans s’est fait remarquer par sa prestation convaincante lors du match amical contre l’Inter. Malgré un score de 1-1 au terme du temps réglementaire et une défaite aux tirs au but, Nico González a bien contrôlé le jeu au milieu de terrain et montré ses qualités pour gagner une place dans le onze de départ cette saison.

Changements tactiques et nouvelles exigences de l’entraîneur

Arrivé en provenance de Porto en février 2025, le joueur avait eu du mal à obtenir régulièrement une place de titulaire sous l’ancien entraîneur Pep Guardiola. La nomination d’Enzo Maresca lui offre désormais une nouvelle occasion de franchir un cap et de révéler pleinement son potentiel.

Dans une interview accordée au site officiel du club, Nico González a souligné que toute l’équipe s’adaptait progressivement au style du nouvel entraîneur. Il a indiqué que le processus d’apprentissage ne s’arrêtait jamais pendant les matchs et qu’ils continueraient à assimiler de nouvelles choses tout au long de la saison.

Les atouts du style d’Enzo Maresca

Le joueur a expliqué comment se déroulaient les entraînements du nouvel entraîneur. Il a relevé certaines différences par rapport à la saison précédente, tout en précisant que les principes fondamentaux restaient les mêmes. Selon lui, le pressing haut, la récupération rapide du ballon et la circulation de passes demeurent des priorités.

Lors du match contre l’Inter, l’activité de González dans la zone du milieu défensif a apporté de l’équilibre au jeu de l’équipe en seconde période. Alors que Tijjani Reijnders et Mateo Kovačić avaient connu des difficultés en première mi-temps, Nico González s’est montré solide au poste de numéro six et a facilité les montées de Rico Lewis.

Dans un contexte de concurrence au sein de l’équipe et de changements dans l’effectif, l’adaptation rapide de Nico González au système tactique fondé sur le pressing d’Enzo Maresca lui offre une excellente occasion de passer du statut de remplaçant à celui de titulaire.