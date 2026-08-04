Paris Saint-Germain ouvre des négociations avec Barcelone pour Jules Koundé

Le Paris Saint-Germain a entamé une démarche sérieuse pour recruter le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé lors du mercato estival. Selon Fichajes et RMC Sport, les Parisiens souhaitent profiter des négociations en cours avec les Catalans concernant le transfert de Ferran Torres afin de recruter deux joueurs à la fois. Cette opération est devenue l’une des principales priorités estivales du champion de France. Goal.com rapporte .

Il semblerait que l’initiative visant à recruter l’international français de 27 ans vienne directement de l’entraîneur Luis Enrique. Le technicien parisien souhaite retrouver son compatriote au sein de l’équipe et l’utiliser précisément au poste de défenseur central. Rappelons qu’avant son arrivée en Catalogne, Koundé évoluait principalement dans l’axe, et le staff technique dispose d’un plan tactique précis pour exploiter pleinement ses qualités.

Les changements en Catalogne et la position de la direction

Après une saison irrégulière du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick, le statut de Jules Koundé a sensiblement évolué. Alors que le club le considérait auparavant comme intransférable, la situation est désormais différente. La présence d’Eric García et de João Cancelo pourrait sérieusement menacer le temps de jeu de Koundé au poste d’arrière droit la saison prochaine.

L’an dernier, le président du club Joan Laporta et le directeur sportif Deco avaient refusé une offre de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) pour le joueur. Toutefois, dans la situation actuelle, ils comprennent qu’une offre financière convenable dans le cadre du contrat contribuerait grandement à alléger la masse salariale du club.

Le plan ferme des Parisiens et l’expérience passée

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, dirige personnellement ce processus de transfert. Le grand club français possède déjà une expérience réussie de collaboration avec le club catalan, ayant recruté Lionel Messi et Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Le leader de la Ligue 1 entend désormais s’appuyer sur cette expérience pour mener l’opération à son terme.

Dans les discussions concernant le contrat personnel de Koundé, les Parisiens mettent surtout l’accent sur la garantie d’un temps de jeu régulier dans l’axe de la défense. La possibilité pour le joueur de retourner dans son pays et le projet concret présenté par le club parisien augmentent les chances de voir ce transfert aboutir. Les négociations entre les deux clubs devraient s’intensifier au cours du mercato estival.