Selon Goal.com, le milieu de terrain expérimenté Mateo Kovacic a salué l’arrivée de son nouveau coéquipier Elliot Anderson à Manchester City pour 116 millions de livres sterling. Ce transfert record en provenance de Nottingham Forest est considéré comme une étape majeure des champions en titre pour renforcer leur effectif. Goal.com rapporte que.

Le joueur de 23 ans a disputé les 38 rencontres de Premier League la saison dernière, attirant l’attention par ses performances de haut niveau. Le milieu croate Mateo Kovacic a salué les qualités physiques et techniques du jeune joueur, estimant qu’il pourrait encore progresser sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca.

Les qualités sur le terrain et les changements dans l’effectif

Selon Kovacic, Anderson apportera une grande qualité et une puissance physique considérable à l’équipe. Sa capacité à être performant avec ou sans ballon, ainsi que son activité incessante, devraient constituer un atout important pour Manchester City. Malgré son jeune âge, le joueur possède un immense potentiel de progression au sein du club.

Par ailleurs, le milieu de terrain de l’équipe, Rodri, poursuit sa convalescence après une opération au dos en début de saison et pourrait manquer les premières semaines, ce qui soulève une question tactique importante. Des rumeurs faisaient également état d’un possible transfert de l’Espagnol au Real Madrid.

La compétitivité de la Premier League

Pour Mateo Kovacic, la Premier League reste au sommet du football mondial et le niveau de compétition y est exceptionnellement élevé. Les transferts coûteux récemment réalisés au milieu de terrain illustrent une nouvelle fois la puissance et la profondeur du championnat.

Le joueur croate a également mis en avant les milieux de terrain de qualité d’autres équipes, notamment Newcastle et Aston Villa. Il a ajouté que jouer et rivaliser chaque semaine avec les meilleurs joueurs du monde lui donnait la motivation nécessaire pour évoluer au plus haut niveau.