Montella : « Une telle malchance n'arrive qu'une fois tous les 50 matchs, je ne blâme personne »

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Montella : « Une telle malchance n'arrive qu'une fois tous les 50 matchs, je ne blâme personne »

Suite à la défaite de l'équipe nationale de Turquie contre le Paraguay (0-1) lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et à leur élimination précoce de la compétition, l'entraîneur principal Vincenzo Montella a exprimé sa réaction. Le technicien italien a tenté d'expliquer les raisons de la malchance de l'équipe et a défendu ses joueurs, qui ont fait l'objet de critiques.

Des chiffres, mais pas de résultat : « 65 tirs et un coup du sort »

Selon Montella, l'équipe de Turquie n'a pas été inférieure à ses adversaires en termes de jeu, mais le facteur chance a totalement tourné le dos à ses joueurs.

La déclaration de Vincenzo Montella :

« Je suis très désolé, on attendait de grands résultats de la Turquie. Nous avions nous-mêmes de grands espoirs. Je suis également désolé pour la Fédération turque de football. Je sais à quel point nos joueurs ont travaillé. Une telle situation n'arrive généralement qu'une fois tous les 50 matchs. Nous avons tenté près de 65 tirs en deux matchs. Je ne veux même pas parler de la possession de balle. La chance n'était pas de notre côté. J'ai dit aux joueurs : “Vous avez tout donné. On ne peut pas échapper au destin”. »

Position de l'entraîneur : Pas de coupables recherchés

Malgré les vives critiques des médias et des supporters, l'entraîneur principal a souligné qu'il était loin de vouloir blâmer un joueur en particulier pour la défaite :

  • L'effort avant tout : « Je ne dirai pas “ce joueur aurait dû faire plus” ou “celui-ci aurait pu mieux jouer”. Je regarde toujours l'engagement du joueur. »

  • Ils ont tout donné : « Ils se sont tous battus, ils ont montré une grande passion. Tout le monde a travaillé dur, a joué avec cœur, mais malheureusement, le résultat n'était pas là. Il est facile de pointer du doigt quelqu'un et de le critiquer. Il n'y a personne à blâmer. »

Barrière psychologique et problème systémique

Le technicien italien a également abordé un problème stratégique important pour l'avenir du football turc. Selon lui, pour réussir, la participation aux Coupes du Monde doit devenir une habitude pour l'équipe nationale.

  • La régularité est indispensable : L'équipe nationale de Turquie doit établir un système de participation constante aux grands tournois et aux Coupes du Monde.

  • Barrière mentale : Ne pas se qualifier régulièrement pour les compétitions crée une sorte de barrière psychologique dans l'esprit des joueurs. L'équipe nationale doit briser cette mauvaise tradition.

Vincenzo Montella n'a pas caché sa profonde déception, mais a ajouté qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. Bien que le dernier match de la 3e journée contre les États-Unis, pays hôte, ne change rien au classement pour la Turquie, il reste important pour la réputation de l'équipe et pour les supporters.

TurquieVincenzo MontellaParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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