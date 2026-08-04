«Neftchi» recrute un défenseur estimé à 2,5 millions d’euros : qui est Koffi Kouao ?

«Neftchi» a réalisé un transfert qui pourrait faire grand bruit en Super League avant la deuxième phase. Le club de Ferghana a recruté Koffi Kouao, défenseur ivoirien de 28 ans ayant acquis une solide expérience dans les championnats français et portugais.

Le nouveau joueur évolue principalement au poste d’arrière droit. Sa capacité à jouer également à gauche et dans le couloir droit du milieu de terrain permet au staff de «Neftchi» de résoudre plusieurs problèmes tactiques avec un seul transfert.

Kouao rejoint Ferghana en tant qu’agent libre

Selon le club, le contrat de Koffi Kouau avec Metz expire le 30 juin 2026. «Neftchi» ne versera donc aucune indemnité de transfert au club français.

Transfermarkt considère également le joueur comme agent libre depuis le 1er juillet. Le site indique que la position principale de Kouao est arrière droit, tandis que ses positions secondaires sont arrière gauche et milieu droit. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros.

Un détail important subsiste toutefois : la fiche Transfermarkt ne mentionne pas encore son transfert à «Neftchi». Cela pourrait s’expliquer par le fait que la base de données n’a pas encore été actualisée.

Il pourrait devenir le joueur le plus cher de la Super League

Dans le classement actuel de la Super League ouzbèke établi par Transfermarkt, le joueur le plus cher est le gardien de «Nasaf», Abduvohid Ne’matov, évalué à 1,5 million d’euros. Akmal Mozgovoy suit avec 1,4 million, devant Hojiakbar Alijonov, estimé à 1,3 million d’euros.

Si le transfert de Kouao à «Neftchi» est enregistré dans la base du site et que son évaluation de 2,5 millions d’euros est maintenue, il pourrait devenir :

le joueur le plus cher de la Super League ;

le joueur étranger le plus cher du championnat ;

le défenseur le mieux valorisé de la ligue

Il dépasserait ainsi de 1 million d’euros la valeur actuelle du leader. Toutefois, la valeur Transfermarkt ne correspond pas au montant officiel d’un transfert : il s’agit d’une estimation fondée sur l’âge du joueur, son contrat, ses performances et la demande du marché.

Sa valeur dépasse de 1 million d’euros celle du leader actuel. Mais la valeur Transfermarkt n’est pas un prix de transfert officiel : il s’agit d’une estimation basée sur l’âge du joueur, son contrat, ses résultats et la demande du marché.

Il n’était pas un simple remplaçant à Metz

Kouao arrive de France non seulement avec un nom, mais aussi avec un temps de jeu régulier.

Selon les statistiques officielles de Metz, il a disputé 2 273 minutes toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026. Il a ainsi été le cinquième joueur le plus utilisé par l’équipe. Durant la saison, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Ces chiffres montrent que, pour un latéral, il ne s’est pas contenté de protéger son but. Kouao a régulièrement participé aux attaques, créé de la largeur sur son côté et avancé pour tenter sa chance.

Les comptes rendus officiels des matchs de Metz ont également souligné à plusieurs reprises sa vivacité sur le côté droit, son rôle dans le lancement des contre-attaques et ses frappes dangereuses vers le but adverse.

Quel type de joueur rejoint exactement «Neftchi» ?

Kouao n’est pas un arrière droit qui reste cantonné aux tâches défensives classiques. Son jeu se distingue par trois qualités principales.

Vitesse et gros volume de courses

Kouao sait se projeter le long de la ligne pour offrir une solution supplémentaire à l’attaquant. Après une perte de balle, sa capacité à revenir rapidement constitue également l’un de ses principaux atouts.

Polyvalence

Il peut être utilisé comme arrière droit, arrière gauche ou piston dans une défense à cinq.

Cette polyvalence constitue un avantage important pour l’entraîneur en cas de blessures, de suspensions ou de calendrier chargé.

Impact offensif

Kouao est capable de centrer dans la surface, de repiquer depuis l’aile droite et d’accélérer les contre-attaques.

Lors d’un match de Metz en 2025-2026, il a décoché une frappe puissante dès les premières minutes contre Nantes, avant de lancer une nouvelle attaque dangereuse grâce à sa vitesse sur l’aile.

De l’académie de l’ASEC au football européen

Koffi Frank Kouao est né le 20 mai 1998 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il mesure 1,73 m et joue principalement du pied droit. Il a disputé trois matchs avec la sélection ivoirienne des moins de 23 ans.

Il a commencé sa carrière dans l’une des académies les plus réputées d’Afrique, celle de l’ASEC Mimosas. À 18 ans, il est ensuite parti au Portugal pour intégrer le centre de formation de Vizela.

Au Portugal, il a également joué pour Moreirense et Famalicão, en plus de Vizela. En 2022, il a rejoint Metz et évolué dans les première et deuxième divisions françaises.

Le site officiel de Metz présentait Kouao comme un joueur arrivé du Portugal en 2022. Au fil de ses années au club, il s’est imposé durablement dans le onze de départ et a même été cité parmi les candidats à l’équipe type de la saison par les supporters.

Pourquoi ce transfert est-il important pour «Neftchi» ?

Le club de Ferghana est le champion d’Ouzbékistan 2025 et le vainqueur de la Supercoupe 2026. Cette saison, l’équipe se prépare à disputer les compétitions nationales ainsi que la phase de ligue de l’élite de la Ligue des champions de l’AFC.

Dans ce contexte, il serait risqué de ne compter que sur un seul joueur à un poste. Le calendrier chargé du championnat, de la Coupe d’Ouzbékistan et des compétitions continentales exige un effectif profond.

Kouao pourrait répondre aux besoins suivants :

Besoin Atout de Kouao Renforcer le côté droit de la défense Poste principal Créer de la largeur en attaque Projections actives sur l’aile Compenser les blessures dans l’effectif Peut jouer sur les deux côtés Expérience des matchs continentaux Football français et portugais Servir de modèle aux jeunes Plus de 200 matchs d’expérience Modifier le système tactique Adapté aux défenses à quatre et à cinq

Si «Neftchi» opte pour une défense à cinq, notamment contre des adversaires de haut niveau, Kouao pourrait jouer le rôle de piston et couvrir toute l’aile.

Être agent libre ne signifie pas un transfert gratuit

«Neftchi» n’a peut-être pas versé d’indemnité à un autre club. Cela ne signifie toutefois pas que le recrutement du joueur n’a entraîné aucune dépense.

Un accord avec un agent libre comprend généralement :

une prime à la signature ;

le salaire du joueur ;

les honoraires de l’agent ;

les frais de logement et de transport ;

des primes liées aux résultats

Ces éléments peuvent donc représenter des coûts importants.

La durée du contrat de Kouao et ses conditions financières n’ont pas encore été révélées. Il est donc impossible de déterminer précisément combien ce transfert coûtera à «Neftchi».

L’adaptation constituera le principal défi

L’expérience acquise en France ne garantit pas automatiquement la réussite d’un joueur en Super League.

Kouao devra s’adapter à plusieurs nouveaux paramètres :

le climat et l’état des terrains ;

les longs déplacements ;

la communication avec ses coéquipiers ;

le style de jeu des attaquants locaux ;

les exigences tactiques de l’entraîneur ;

son intégration en cours de saison.

La coordination collective est particulièrement importante sur le côté. Kouao devra synchroniser ses déplacements avec le défenseur central, le milieu défensif et l’ailier droit.

C’est pourquoi sa capacité à s’intégrer rapidement à la ligne défensive sera plus importante que ses seules actions individuelles lors de ses premiers matchs.

«Neftchi» envoie un signal fort sur le marché des transferts

Le recrutement de Kouao montre que le club de Ferghana vise à rivaliser à un niveau supérieur, et pas seulement dans le championnat national.

À 28 ans, un défenseur se trouve généralement à la croisée de l’expérience et des qualités physiques. Kouao a régulièrement joué en Europe, peut influencer le jeu offensif et évoluer à plusieurs postes.

La question principale ne concerne désormais ni son nom ni sa valeur estimée à 2,5 millions d’euros. L’essentiel sera de savoir à quelle vitesse Kouao pourra reproduire en Super League son niveau affiché en France et aider «Neftchi» dans ses objectifs de titre et sur la scène asiatique.

Selon vous, Koffi Kouao peut-il être le meilleur transfert de la Super League en 2026 ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !