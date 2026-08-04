Trent Alexander-Arnold pourrait-il revenir à Liverpool

La première saison de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid ne s’est pas déroulée comme prévu, et un nouveau tournant pourrait se dessiner dans sa carrière. Le défenseur anglais de 27 ans n’a pas réussi à pleinement s’imposer dans la capitale espagnole et est redevenu l’un des principaux sujets du mercato. Selon les analyses de Bild et des experts de talkSPORT, un retour dans son ancien club est envisagé. Comme le rapporte Goal.com.

Rappelons que le joueur avait rejoint le Bernabéu avec de grandes ambitions. Mais son destin en a décidé autrement. La saison dernière, il n’a été titularisé qu’à 14 reprises en Liga, délivrant 4 passes décisives sans inscrire le moindre but. Ses statistiques ont ainsi suscité des interrogations au sein de la direction du club comme chez les supporters.

Les difficultés au Real Madrid et la situation en équipe nationale

Les difficultés en Espagne ne se sont pas limitées à ses performances sur le terrain. En fin de saison, Trent Alexander-Arnold a subi un double coup dur. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, ne l’a pas retenu dans le groupe pour la Coupe du monde. Par ailleurs, le Real Madrid a recruté le Néerlandais Denzel Dumfries à son poste, rendant l’avenir du défenseur anglais encore plus incertain.

L’experte du mercato Angelina Kelly a analysé en détail cette situation à l’antenne de talkSPORT et selon les informations de Bild. À ses yeux, la meilleure solution pour le joueur pourrait être de retourner dans son ancien club, Liverpool. Elle souligne que le club de la Mersey rencontre justement des difficultés à ce poste et doit étudier sérieusement la situation.

La réaction de Liverpool et des supporters

Selon Angelina Kelly, Liverpool devrait envisager cette option, car le poste d’arrière droit soulève suffisamment de questions au sein de l’équipe. La saison dernière, Frimpong n’a notamment pas affiché le niveau attendu et s’est montré plus efficace dans un rôle offensif. La blessure de Bradley montre également que l’équipe a besoin d’un nouveau joueur. Alexander-Arnold pourrait être le candidat idéal pour combler ce vide.

Mais la question comporte aussi une dimension émotionnelle. La majorité des supporters de Liverpool n’ont toujours pas pardonné au joueur d’avoir quitté le club. À l’époque, ils avaient accueilli leur enfant du centre de formation par des sifflets à Anfield. Le fait qu’il ait quitté le club où il avait grandi de cette manière avait profondément déçu nombre d’entre eux.

L’experte propose toutefois d’aborder cette situation sous un autre angle. Selon Kelly, il est compréhensible que la trahison du club où le joueur est né et a grandi soit douloureuse, surtout lorsqu’il s’agit de l’un des enfants de Liverpool. Mais il ne faut pas oublier que, dans le monde du football, il est extrêmement difficile de refuser une offre d’un grand club comme le Real Madrid.