Mykhailo Mudryk pourrait jouer contre la Juventus

Le milieu de Chelsea, Mykhailo Mudryk, a rejoint l’équipe lors de son déplacement à Hong Kong après la levée de sa suspension et se tient prêt à jouer contre la Juventus. Selon Goal.com, l’entraîneur principal Xabi Alonso a confirmé qu’il pourrait compter sur le joueur après le règlement favorable de son affaire de dopage et son retour à l’entraînement. Goal.com en fait état.

L’international ukrainien avait été temporairement suspendu après la détection de meldonium. Son dernier match remontait à novembre 2024, lorsqu’il avait marqué contre Heidenheim en Ligue Conférence. Après un recours devant le Tribunal arbitral du sport, la suspension a été levée. Mardi, il a participé à un entraînement ouvert au public et a reçu les applaudissements des supporters locaux.

Retour sur le terrain et condition physique

Lors d’une conférence de presse au stade Kai Tak, l’entraîneur principal Xabi Alonso s’est dit heureux du retour de Mudryk dans le groupe, tout en soulignant que le joueur aurait besoin d’un peu de temps pour retrouver sa pleine condition physique. Selon Alonso, le joueur est arrivé directement de l’aéroport à l’hôtel pour rejoindre l’équipe et partager ses émotions avec ses coéquipiers.

« Hier, nous nous sommes entraînés. Oui, il peut jouer. Il est probablement encore trop tôt pour qu’il dispute 90 minutes, mais il peut être inscrit sur la feuille de match et jouer », a déclaré Xabi Alonso. Le technicien a ajouté que l’état de Mykhailo serait évalué avec beaucoup de prudence, compte tenu de sa longue période d’entraînement individuel.

Intérêt du marché des transferts et avenir

Bien que le contrat actuel du joueur avec Chelsea porte encore sur cinq années, son avenir reste incertain. Trois clubs de Premier League, dont Coventry City entraîné par Frank Lampard, ont pris contact afin d’étudier une offre de prêt pour l’ailier ukrainien. Alonso a déclaré qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise et que la situation nécessitait une approche particulière.

Par ailleurs, Chelsea a renforcé son staff technique avec Austin MacPhee, spécialiste des coups de pied arrêtés en provenance d’Aston Villa. La nouvelle recrue Danny Welbeck est également candidate pour participer au match contre la Juventus. Mudryk souhaite retrouver du temps de jeu lors des rencontres de préparation et atteindre sa meilleure forme avant le match de Premier League contre Fulham, prévu le 24 août.