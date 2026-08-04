Une épidémie de parasite dangereux aux États-Unis fait ses premiers morts

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Une épidémie de parasite dangereux aux États-Unis fait ses premiers morts

Aux États-Unis Cyclospora l’épidémie de cyclosporose, une maladie provoquée par le parasite Cyclospora, s’intensifie. Pour la première fois depuis le début de la propagation de la maladie dans le pays, des décès ont officiellement été signalés. Le département de la Santé de l’État du Michigan l’a annoncé.

Selon les données officielles, deux patients souffrant déjà de graves maladies sont décédés des suites de complications liées à l’infection. Ainsi, pour la première fois depuis le début de l’épidémie actuelle, des décès liés à la cyclosporose ont été confirmés.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, depuis le 1er mai de cette année, plus de 18 000 cas confirmés ou suspects liés à Cyclospora ont été recensés dans 45 États du pays. Les experts considèrent qu’il s’agit de la plus grande épidémie de cyclosporose de l’histoire des États-Unis.

Le Michigan est l’un des États les plus touchés par l’épidémie : plus de 11 200 cas y ont été détectés depuis le 22 juin. Plus de 190 patients ont été hospitalisés dans l’État, tandis que ce chiffre dépasse 400 à l’échelle nationale.

Les experts soulignent que le parasite Cyclospora se transmet par l’eau et les aliments contaminés par des matières fécales humaines. Le principal symptôme de la maladie est une diarrhée intense et prolongée, qui peut entraîner de graves complications, notamment chez les personnes âgées, les patients immunodéprimés et ceux souffrant de maladies chroniques.

Les autorités estiment que de nombreux cas pourraient être liés à la consommation de laitue iceberg prédécoupée. Les experts recommandent donc de choisir des fruits et légumes entiers, de bien les laver et de respecter strictement les règles d’hygiène alimentaire.

À titre d’information, la cyclosporose est Cyclospora cayetanensis une infection intestinale causée par le parasite microscopique Cyclospora cayetanensis. Il n’existe pas de vaccin contre cette maladie, mais elle est généralement traitée avec succès par des antibiotiques. Les experts soulignent toutefois qu’un diagnostic précoce réduit considérablement le risque de complications graves.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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