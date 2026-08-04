Le Barça dépense une somme record pour le transfert de Kerolin

Un accord sans précédent a été conclu sur le marché des transferts du football féminin. Le club catalan du FC Barcelone a recruté l’attaquante brésilienne Kerolin, qui évoluait à Manchester City. Selon Sky Sports, ce transfert est devenu l’un des plus chers de l’histoire du football féminin et a établi un nouveau record financier en Women’s Super League (WSL). rapporte la nouvelle.

Le montant de l’accord s’élèverait à environ 1,25 million de livres sterling. Cette somme monumentale dépasse le précédent record établi l’été dernier par le transfert d’Olivia Smith, passée de Liverpool à Arsenal pour 1 million de livres. Pour Manchester City, il s’agit d’une opération financière très rentable, puisque le club avait recruté la Brésilienne seulement 18 mois plus tôt en provenance de la NWSL.

Les changements au sein de l’effectif du FC Barcelone et une nouvelle étape

Le recrutement de Kerolin intervient à un moment de transition important pour les championnes d’Europe. Durant le mercato estival, le FC Barcelone a perdu plusieurs joueuses majeures. La double lauréate du Ballon d’Or Alexia Putellas et la défenseure Mapi León ont rejoint les London City Lionesses, tandis que Salma Paralluelo a rejoint Lyon, un adversaire en Ligue des champions.

C’est pourquoi la direction catalane a fait de Kerolin sa priorité afin de renforcer et de relancer son secteur offensif. Selon les sources, la Brésilienne a signé à l’Estadi Johan Cruyff un contrat de longue durée valable jusqu’à l’été 2030. Son avenir est ainsi lié au club catalan pour plusieurs années.

Un changement radical dans la stratégie financière du club

Ce transfert ouvre une nouvelle page dans la politique de recrutement de l’équipe féminine du FC Barcelone. Historiquement, les Catalanes se montraient prudentes sur le marché des transferts et évitaient de dépasser 500 000 livres sterling. Le précédent record du club appartenait à l’internationale anglaise Keira Walsh, recrutée à Manchester City en 2022 pour 400 000 livres.

Avec le transfert de Kerolin, le club a non seulement battu ce record, mais l’a également plus que doublé. Cette décision montre clairement que le FC Barcelone est déterminé à préserver sa domination au sommet du football européen malgré la puissance financière croissante des clubs anglais et américains.