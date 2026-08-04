Dominik Szoboszlai évoque sa dispute avec Curtis Jones

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Dominik Szoboszlai évoque sa dispute avec Curtis Jones

Le leader de Liverpool et de la sélection hongroise, Dominik Szoboszlai, a clarifié le malentendu survenu avec son coéquipier Curtis Jones lors du stage de pré-saison. Selon lui, le débat houleux entre les joueurs n’a pas pris l’ampleur décrite dans la presse et tous les différends ont déjà été réglés. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, l’incident s’est produit après le match amical contre Wrexham, disputé à New York. Alors qu’il quittait le terrain, Dominik Szoboszlai a remis le brassard de capitaine à Kostas Tsimikas plutôt qu’à Curtis Jones, ce qui a provoqué le mécontentement du joueur formé au club et déclenché une vive discussion.

Les émotions sur le terrain et l’incident du brassard

Les émotions étaient si intenses que le défenseur grec Kostas Tsimikas aurait même retiré son brassard avant de le jeter au sol. La scène a immédiatement attiré l’attention des médias et des supporters, alimentant les rumeurs de graves problèmes dans le vestiaire de Liverpool.

Cependant, Dominik Szoboszlai a fermement rejeté ces spéculations. D’après lui, il n’y a eu aucun conflit sérieux entre les trois joueurs et ils ont simplement discuté de la situation sur le terrain. Le milieu hongrois a reconnu que ce genre de situation se règle ensuite uniquement dans le vestiaire.

Le statut de vice-capitaine et les projets d’avenir

Malgré ses efforts pour apaiser la situation, Dominik Szoboszlai n’a pas caché son souhait de rejoindre le groupe des leaders de Liverpool et d’y jouer un rôle important sur les plans financier et organisationnel. La place laissée vacante par le départ d’Andy Robertson rend la question du choix d’un nouveau vice-capitaine particulièrement actuelle pour le staff et les joueurs.

Virgil van Dijk est actuellement le capitaine de l’équipe, tandis que des joueurs expérimentés comme Alisson Becker et Joe Gomez font également partie du conseil des capitaines. Dominik Szoboszlai a déclaré qu’il accepterait volontiers et avec fierté le rôle de vice-capitaine si le club lui accordait sa confiance.

Par ailleurs, l’avenir de Curtis Jones, au cœur de l’incident, reste une source de préoccupation pour l’équipe. Alors qu’il lui reste moins d’un an de contrat, l’intérêt autour de son avenir ne cesse de grandir à l’approche des derniers jours du mercato.

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Jahongir Tursunov
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