La Finlande va mettre en service le premier dépôt de déchets nucléaires au monde

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La Finlande va mettre en service le premier dépôt de déchets nucléaires au monde

L’Autorité finlandaise de radioprotection et de sûreté nucléaire (STUK) a annoncé avoir officiellement délivré une licence d’exploitation pour le premier dépôt permanent souterrain de déchets nucléaires au monde. Cette étape historique constitue un tournant majeur pour la sécurité énergétique et environnementale mondiale. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l’installation unique baptisée Onkalo a été construite à environ 240 kilomètres d’Helsinki, près de la centrale nucléaire d’Olkiluoto. Ce site est le premier projet pratique au monde destiné au stockage hermétique et à l’enfouissement géologique du combustible nucléaire usé à atteindre l’étape de la licence d’exploitation.

Le fruit de quarante ans de recherches

Selon les représentants de la STUK, les préparatifs de cette étape importante ont duré près de 40 ans. Les experts concluent qu’il n’existe actuellement aucun facteur ni risque susceptible d’empêcher l’octroi de la licence du point de vue de la radioprotection et de la sûreté nucléaire.

D’après Posiva, l’entreprise chargée du projet, le combustible nucléaire usé hautement radioactif sera placé dans des conteneurs spéciaux en fer et en cuivre. Ceux-ci seront ensuite enfouis de manière permanente dans un dépôt construit au cœur de roches solides, à une profondeur de 400–450 mètres.

Mesures de sécurité

Cette méthode d’isolement géologique profond garantit une séparation complète et durable des déchets nucléaires d’avec les êtres humains et l’environnement. Selon les caractéristiques techniques du projet, le dépôt d’Onkalo est conçu pour conserver les matières radioactives en toute sécurité pendant les 100 000 prochaines années.

Posiva avait demandé une licence pour exploiter cette installation avec succès jusqu’à la fin de 2070. Toutefois, une dernière étape juridique importante reste nécessaire avant le démarrage complet du dépôt : l’autorisation du ministère finlandais de l’Économie et de l’Emploi. Cette autorisation ne sera délivrée qu’après un avis favorable de la STUK.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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