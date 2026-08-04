Un avion privé pour Salah : Trabzonspor a franchi un grand pas

Mohamed SalahUn rebondissement inattendu est survenu concernant l’avenir de Mohamed Salah. Selon les dernières informations en provenance de Turquie, la star égyptienne aurait trouvé un accord avec Trabzonspor sur les conditions d’un contrat de deux ans.

Le plus intéressant est que le club aurait déjà préparé un plan spécial pour faire venir Salah en Turquie. Si tout se déroule comme prévu, le joueur se rendra à Istanbul en avion privé le 5 août.

Un accord de principe pour un contrat de deux ans

Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, les négociations entre Trabzonspor et Mohamed Salah se sont conclues positivement.

Les deux parties auraient trouvé un accord de principe pour un contrat de deux ans. Le joueur doit désormais se rendre en Turquie, passer la visite médicale et signer le contrat.

La presse britannique, s’appuyant également sur des informations venues de Turquie, a écrit que Salah avait trouvé un accord de deux ans avec Trabzonspor. Toutefois, le club n’a encore publié aucune annonce officielle concernant ce transfert.

Un avion privé doit faire venir Salah

Selon la source, l’attaquant de 34 ans se trouve actuellement en Grèce.

Trabzonspor enverrait un avion privé le 5 août pour transporter Salah de Grèce à Istanbul. Le joueur atterrirait d’abord à Istanbul, puis se rendrait à Trabzon afin de finaliser son transfert.

Ce projet pourrait témoigner de l’avancée considérable des négociations. En général, les clubs affrètent un avion privé pour un joueur uniquement lors de la phase finale d’un accord.

Malgré cela, il est trop tôt pour considérer le transfert comme finalisé tant que le contrat n’est pas signé et que le club n’a pas publié d’annonce officielle.

17 millions d’euros de salaire et des bonus supplémentaires

La presse turque avait précédemment rapporté que Trabzonspor avait proposé à Salah un salaire annuel de 17 millions d’euros.

Le package financier proposé pourrait comprendre :

— un salaire annuel de 17 millions d’euros ;

— des bonus liés aux performances sportives ;

— des récompenses individuelles et collectives ;

— un pourcentage sur les ventes de maillots floqués au nom de Salah.

Si le contrat de deux ans est conclu selon ces conditions, le salaire fixe du joueur pourrait atteindre à lui seul 34 millions d’euros. Avec les bonus et les revenus commerciaux, le montant total serait encore plus élevé.

Un tel contrat pourrait constituer un événement majeur non seulement pour Trabzonspor, mais aussi pour l’ensemble de la Süper Lig turque.

La légende de Liverpool ouvre un nouveau chapitre

Mohamed Salah a quitté Liverpool après la fin de la saison 2025-2026. Le club anglais a officiellement confirmé le départ de l’international égyptien.

Salah a joué neuf ans sous les couleurs de Liverpool et est devenu l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du club. Avec les Reds, il a disputé 442 matches, inscrit 257 buts et délivré 120 passes décisives.

L’attaquant égyptien a remporté deux titres de champion d’Angleterre avec Liverpool, ainsi que la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la FA Cup et d’autres trophées prestigieux.

Une toute nouvelle étape pourrait désormais commencer dans sa carrière.

Que gagnerait Trabzonspor ?

Si le transfert de Salah se concrétise, Trabzonspor ne gagnerait pas seulement un attaquant de haut niveau, mais aussi une marque de portée mondiale.

L’arrivée du joueur égyptien pourrait :

— accroître la notoriété internationale du club ;

— augmenter les ventes de maillots et de produits dérivés ;

— attirer de nouveaux sponsors ;

— renforcer l’intérêt pour le championnat turc.

Sur le plan sportif, la vitesse, les qualités individuelles et le sens du but de Salah devraient permettre à l’attaque de Trabzonspor de franchir un nouveau cap.

Cependant, son âge, son salaire élevé et son adaptation au football turc présentent également certains risques pour le club.

Tous les regards sont désormais tournés vers le 5 août

Pour l’instant, les principales informations concernant le transfert reposent sur les déclarations de journalistes et les articles de médias étrangers. Trabzonspor n’a pas annoncé la signature officielle du contrat.

Ainsi, l’avion privé censé transporter Salah le 5 août et l’arrivée du joueur en Turquie pourraient constituer l’étape la plus importante des négociations.

Si l’accord se concrétise, le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor sera l’un des événements les plus retentissants du mercato estival.

Pensez-vous que Salah pourrait obtenir d’aussi bons résultats dans le championnat turc qu’en Angleterre ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !