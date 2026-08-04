Waymo ouvre son service de robotaxis à tous à Dallas

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Waymo ouvre son service de robotaxis à tous à Dallas

Waymo, le constructeur de véhicules autonomes détenu par Alphabet, a supprimé la liste d’attente de son service de robotaxis à Dallas, au Texas. Selon ixbt.com, les habitants et les visiteurs de la ville peuvent désormais utiliser ce service sans aucune restriction. TechCrunch.com l’a rapporté.

Selon les informations publiées mardi cette année par Waymo, tout utilisateur peut télécharger l’application mobile dédiée et commander immédiatement un taxi autonome. Cette étape constitue une nouvelle avancée majeure pour l’entreprise dans le déploiement de ses technologies de conduite autonome aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Lancement du service et partenariats

Waymo opère à Dallas depuis l’année dernière. Dans un premier temps, l’entreprise a commencé à tester ses technologies sur les routes publiques et annoncé son intention de lancer officiellement le service en 2026. Une liste d’attente temporaire avait été mise en place au début, puis le service a été ouvert au public en février. Depuis, près de 150 000 passagers l’ont utilisé.

L’entreprise collabore avec Avis Budget Group pour gérer sa flotte. Avis se charge de la recharge, de la maintenance et de la gestion générale du dépôt des véhicules autonomes Jaguar I-Pace entièrement électriques. Waymo a déjà appliqué cette approche avec succès sur d’autres marchés majeurs, notamment à Phoenix, Los Angeles et San Francisco.

Projets futurs et conditions météorologiques

Pour l’instant, les passagers ne peuvent pas se rendre à l’aéroport Dallas Love Field en robotaxi. Selon les représentants de l’entreprise, les tests de véhicules autonomes se poursuivent dans l’enceinte de l’aéroport, et le service devrait également être proposé sur cet itinéraire dans un avenir proche.

Les débuts de Waymo à Dallas ont également été marqués par certaines difficultés. En mai, le service a été temporairement suspendu à Dallas, Houston, San Antonio et Atlanta en raison de fortes pluies et de routes inondées. Bien que la circulation des robotaxis ait repris dans ces villes, l’entreprise a rappelé qu’elle pourrait modifier ses opérations ou les suspendre temporairement en fonction des conditions météorologiques difficiles et de la situation en temps réel. Les utilisateurs peuvent suivre l’état du service via l’application Waymo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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