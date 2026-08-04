Oppo présente le smartphone A7 Pro Max doté d’une batterie de 10 000 mA·ch

Oppo, l’une des principales marques technologiques chinoises, a officiellement dévoilé l’Oppo A7 Pro Max, un smartphone unique capable d’établir de nouveaux standards sur le marché. Selon Ixbt.com, la caractéristique la plus remarquable de l’appareil est sa batterie ultra-puissante d’une capacité impressionnante de 10 000 mA·ch. en rend compte .

Robustesse et capacités techniques

Selon le fabricant, l’imposante batterie permet à l’utilisateur de regarder des vidéos courtes sans interruption pendant 24 heures. Grâce aux technologies modernes, la batterie est également garantie de conserver au moins 80 % de sa capacité initiale après 1500 cycles de charge complète.

Le smartphone se distingue aussi par ses capacités de charge rapide. Oppo prend en charge la charge rapide jusqu’à 80 W via son protocole propriétaire. Il est également compatible avec une charge jusqu’à 44 W selon les normes UFCS, jusqu’à 55 W avec PPS et jusqu’à 13,5 W via le protocole USB Power Delivery. Si nécessaire, ce gadget peut aussi parfaitement servir de source d’alimentation externe, ou powerbank, grâce à sa fonction de charge filaire inversée de 27 W.

Design et niveaux de protection

La plateforme matérielle de l’appareil repose sur le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, conçu pour assurer une exécution stable des tâches quotidiennes. L’Oppo A7 Pro Max est efficacement protégé contre les conditions environnementales et répond pleinement aux normes IP66, IP68, IP69 et IP69K. Il peut ainsi être utilisé sans craindre la poussière ni l’eau.

Les capacités optiques n’ont pas été négligées. La caméra principale comprend un capteur Sony de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), ainsi qu’un module monochrome supplémentaire de 2 mégapixels. Une autre caméra de 50 mégapixels est installée sur la face avant. Le panneau arrière intègre également un voyant lumineux dédié, qui signale les appels entrants, les notifications et le processus de charge.

Prix et conditions de vente

Les fonctionnalités du smartphone comprennent NFC, un port infrarouge, des fonctions d’intelligence artificielle contre la fraude, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 et l’interface du système d’exploitation ColorOS 16.0. Sur le marché chinois, les prix de l’appareil sont fixés comme suit selon sa configuration :

8/128 GB — 325 dollars

12/256 GB — 400 dollars

12/512 GB — 445 dollars

À l’occasion du lancement des ventes, les acheteurs recevront des cadeaux spéciaux, notamment des écouteurs sans fil Oppo Enco R5, une protection d’écran de deux ans et une assurance d’un an contre les dommages causés par l’eau.