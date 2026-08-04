La NASA choisit le Tesla Cybertruck pour évacuer les astronautes

Pour la première fois dans l’histoire de l’exploration spatiale, la NASA a officiellement choisi le pick-up électrique Tesla Cybertruck, appartenant à SpaceX, pour évacuer en urgence l’équipage de la mission Crew-13. Cette décision inédite marque un tournant important dans l’approche technologique de l’agence et devrait considérablement optimiser la préparation des futurs vols. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que

Selon ixbt.com, les spécialistes de la NASA utilisaient jusqu’ici des véhicules blindés MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) de niveau militaire, conçus pour intervenir dans des zones dangereuses. Ces engins lourds se distinguaient par leur robustesse et pouvaient servir d’abri fiable, même à l’arrêt. À titre d’exemple, certaines portes de ces véhicules pesaient jusqu’à 272 kilogrammes.

Pourquoi le choix s’est porté sur Tesla

Selon Richard Jones, représentant de la NASA, le passage à un véhicule électrique permet d’économiser des ressources essentielles et de simplifier les opérations. Il n’est désormais plus nécessaire d’entretenir un véhicule MRAP dédié et son équipage spécialisé, ce qui évite de mobiliser des ressources utilisées pour d’autres lancements de fusées.

Il est indiqué que le Cybertruck est déjà testé avec succès par SpaceX lors de ses propres vols. Il s’est révélé plus rapide que les véhicules blindés traditionnels pour quitter une zone dangereuse et beaucoup plus facile à conduire. Fait intéressant, la NASA n’a apporté aucune modification spéciale au véhicule pour cette mission.

Questions de sécurité et projets futurs

Malgré cela, la fiabilité d’un véhicule électrique dans les situations d’urgence reste un sujet de discussion important. Rappelons que Tesla avait vanté la solidité des vitres de ses véhicules, avant que celles-ci ne se brisent sous l’impact d’une bille métallique lors de la présentation. Par ailleurs, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le Cybertruck a fait l’objet de 11 campagnes de rappel distinctes en raison de problèmes tels que le blocage de la pédale d’accélérateur, le détachement des roues et la défaillance de l’onduleur.

La mission SpaceX Crew-13 est prévue au plus tôt le 12 septembre 2026. L’équipage comprend les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, le représentant de l’Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

Après avoir atteint la Station spatiale internationale (ISS), ce groupe international rejoindra l’expédition 75. Ses membres mèneront des expériences scientifiques sur la fabrication de matériaux dans l’espace, l’intelligence artificielle, les systèmes médicaux fondés sur la réalité augmentée et l’impression de tissus humains sous forme de produits biotechnologiques.