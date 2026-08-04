Le fondateur de TV Time lance Bingers pour restaurer son application préférée

Après la fermeture de la célèbre application TV Time, une nouvelle application de suivi des séries et des films, appelée Bingers, a été créée pour la remplacer et rétablir les fonctionnalités appréciées des fans. Ce nouveau projet a été développé par Antonio Pinto, l’un des cofondateurs de TV Time, qui a annoncé vouloir restaurer les meilleures fonctionnalités de la plateforme originale. Le lancement de l’application a suscité un vif intérêt parmi les passionnés de contenus numériques. TechCrunch.com en rapporte .

La fermeture inattendue de TV Time et le mécontentement des fans

Selon TechCrunch, Whip Media, propriétaire de l’application TV Time, avait décidé de fermer le produit afin de concentrer ses efforts sur l’intelligence artificielle. Cette décision a fortement surpris et déçu sa fidèle base d’utilisateurs. Au moment de sa fermeture, l’application comptait plus de 26,4 millions d’installations, un excellent résultat pour un service de cette catégorie.

Furieux de cette annonce, plus de 28 000 utilisateurs avaient signé une pétition adressée à Whip Media, demandant de sauver TV Time grâce à un soutien financier, au financement participatif ou aux abonnements. Toutefois, l’entreprise n’a pas renoncé à son projet et l’application a finalement été retirée des boutiques à la date prévue. Antonio Pinto a alors décidé de créer une nouvelle alternative pour répondre à la demande des fans.

Les principales fonctionnalités de l’application Bingers

Contrairement à d’autres outils de suivi similaires, TV Time ne se limitait pas à marquer les films déjà regardés. L’application se distinguait en proposant aux utilisateurs un forum où ils pouvaient discuter de leurs épisodes préférés. Cet espace social permettait aux fans de partager leurs théories, de créer des mèmes et d’échanger avec d’autres spectateurs.

Selon Antonio Pinto, Bingers vise précisément à recréer cet espace social unique. La nouvelle application se compose de trois sections principales :

un outil pour suivre les films et les séries déjà vus ou prévus ;

la possibilité de découvrir de nouveaux contenus ;

un espace de réseau social réservé aux fans.

Les utilisateurs peuvent également importer dans Bingers les données de leur archive TV Time. Avant l’arrêt de son activité, TV Time avait fourni un outil d’exportation conforme aux règles du GDPR, et Bingers permet désormais de recharger ces données.

La viabilité financière et les projets futurs

Pour résoudre le problème des coûts financiers qui avait contribué à la fermeture de TV Time, Bingers a choisi une approche différente. Antonio Pinto explique que la nouvelle application est conçue pour charger les bibliothèques des utilisateurs directement sur leurs téléphones. Cela permet de transférer des processus lourds, comme le calendrier et la liste de suivi, des serveurs de l’entreprise vers les appareils des utilisateurs.

Dans un premier temps, Bingers s’appuiera sur les contributions directes des utilisateurs pour couvrir les coûts des serveurs. À long terme, son créateur réfléchit également à un nouveau modèle économique qui pourrait réunir les fans dans la vie réelle, mais les détails ne sont pas encore dévoilés.