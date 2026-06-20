La rivalité pluriannuelle entre les légendes du football italien, anciens stars de l'Inter et du Milan, Marco Materazzi et Zlatan Ibrahimovic, a franché une nouvelle étape. Materazzi s'est moqué du rôle de son ancien coéquipier et rival acharné au sein de la direction du Milan, le qualifiant ironiquement de « plus grande figure de l'histoire de l'Inter ». Cette déclaration intervient alors que l'instabilité et les problèmes organisationnels s'intensifient dans le camp des Rossoneri. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Zlatan Ibrahimovic, qui occupe actuellement le poste de conseiller pour RedBird, propriétaire du Milan, est critiqué pour ses décisions de gestion d'équipe. Selon Goal.com, Materazzi, s'exprimant dans le podcast La Tripletta, a suggéré que les actions actuelles de l'ancien attaquant suédois servent en réalité les intérêts de l'Inter. Selon lui, le chaos au sein de la direction du Milan renforce davantage la domination du club rival.

Souvenirs de transfert historique et de Treble

Dans son interview, Materazzi est également revenu sur les événements de 2009. À l'époque, Zlatan Ibrahimovic avait été transféré de l'Inter au FC Barcelone, tandis que Samuel Eto'o rejoignait le Milan. Cet échange s'est avéré extrêmement fructueux pour les Nerazzurri : l'équipe dirigée par José Mourinho a remporté le championnat d'Italie, la coupe et la Ligue des champions cette saison-là, réalisant un Treble historique.

« Je serai toujours reconnaissant envers Ibrahimovic d'être parti au FC Barcelone et de nous avoir offert Samuel Eto'o », a souligné Materazzi. Selon lui, le départ de Zlatan a changé l'atmosphère interne de l'équipe et a ouvert la voie aux victoires. L'ancien défenseur a évalué la carrière administrative actuelle d'Ibrahimovic dans ce même contexte, y voyant une aide indirecte à l'adversaire.

Le Milan est actuellement soumis à une pression sérieuse. La direction du club, dont Ibrahimovic, est accusée de ne pas parvenir à redresser la stratégie du club. Bien que le club envisage Ruben Amorim (ou d'autres spécialistes) comme nouvel entraîneur, l'attention principale se porte sur le système de gestion hors terrain. Les commentaires sarcastiques de Materazzi illustrent la complexité de l'environnement interne à Milan.

Pour les fans de football ouzbeks, ces tensions en Serie A italienne ont toujours été passionnantes. Tout conflit entre l'Inter et le Milan, qu'il soit sur le terrain ou au niveau administratif, influence forcément l'équilibre du classement. Bien que la sortie tranchante de Materazzi puisse susciter le mécontentement des supporters milanais, elle fait partie intégrante de l'atmosphère riche en émotions propre au football italien.