Gareth Bale est-il le meilleur de l’histoire du football britannique

Bien qu’il ait terminé sa carrière professionnelle, la place de Gareth Bale dans l’histoire du football et l’héritage qu’il a laissés suscitent toujours de vifs débats. Ses immenses succès européens avec le Real Madrid et les comparaisons avec d’autres légendes britanniques, comme Wayne Rooney, continuent d’interpeller les fans et les experts. Jonny Williams, ancien international gallois, a provoqué une vive controverse dans le monde du sport en déclarant que Bale était le plus grand footballeur britannique de tous les temps. Goal.com en informe.

Dans une interview accordée à Wales Online, Jonny Williams a souligné que les performances de Bale dans les grandes compétitions et lors des rencontres les plus décisives le plaçaient nettement au-dessus de ses pairs. Né à Cardiff, l’ailier a commencé sa carrière à Southampton comme arrière gauche prometteur, avant de rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert record mondial et d’y remporter 16 trophées majeurs. Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection galloise avec 40 buts en 111 matchs.

Selon Williams, la nationalité de l’attaquant pourrait être le principal facteur ayant empêché le grand public de lui accorder la reconnaissance qu’il méritait. D’après son ancien coéquipier, si Gareth avait été anglais, le respect et les éloges dont il aurait bénéficié auraient été encore plus importants, car il était véritablement un footballeur unique.

La comparaison entre les grands joueurs et la place de Bale

Interrogé directement sur la différence entre Gareth Bale et Wayne Rooney, légende de Manchester United et de l’Angleterre, Williams a sans hésiter placé le Gallois au premier rang. Même si Rooney a connu une carrière exceptionnelle et brillante en Premier League et avec Manchester United, Bale a été présenté comme le leader incontesté parmi les footballeurs britanniques.

Dans la hiérarchie mondiale des talents, Williams a placé Bale juste derrière deux légendes qui ont marqué leur époque, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais devant des stars modernes comme Neymar et Ronaldo Nazário. Andrés Iniesta a également été cité parmi les joueurs les plus talentueux de ce niveau.

Au-delà de ses buts et des trophées remportés sur le terrain, Williams a également insisté sur les qualités humaines de Bale en dehors des pelouses. Lorsqu’il évoluait au stade Santiago Bernabéu, il a su conserver une grande modestie malgré son statut de l’un des sportifs les plus célèbres de la planète, tout en gagnant le respect de ses coéquipiers en sélection.