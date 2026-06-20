Vinícius : « Nous rêvons toujours de marquer et de rendre notre peuple fier »

Après une victoire large et convaincante (3-0) contre Haïti lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la star de l'équipe nationale du Brésil et du Real Madrid Vinícius Júnior a partagé sa joie et ses impressions. L'ailier talentueux, auteur du troisième but de la rencontre, a parlé avec émotion de sa responsabilité en sélection et de ses rêves d'enfant réalisés.

Un socle de confiance et de sérénité

Selon Vinícius, cette victoire offre un avantage psychologique aux « pentacampeões » avant les prochains matchs cruciaux :

Un moment clé : « C'est un moment très important pour tout le monde dans l'équipe. La victoire nous apporte confiance et sérénité avant le prochain match. C'est extrêmement important ».

Confiance en ses propres forces : « Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais ces deux matchs nous donnent confiance en notre force ».

« Je veux aider non seulement par les buts, mais aussi par mon travail »

Vinícius, qui abat un travail considérable sur le terrain non seulement en attaque mais aussi collectivement, est revenu sur son rôle et ses objectifs :

« L'opportunité de marquer et de faire des passes décisives m'aide à atteindre le niveau que je souhaite en équipe nationale. Je veux faire encore plus pour la sélection. Je veux aider non seulement avec des buts, mais aussi par le travail que j'ai fourni aujourd'hui. Je connais mon importance dans l'équipe et si je suis en forme, je peux apporter une grande contribution au jeu ».

Fierté nationale et rêve d'enfant accompli

Comme pour tout jeune Brésilien, défendre les couleurs de sa patrie lors d'une Coupe du Monde était l'objectif ultime pour Vinícius :

Apporter de la joie aux supporters : L'équipe nationale ne participe pas au Mundial seulement pour le trophée, mais pour apporter un bonheur infini à son peuple et à ses proches.

Le moment où les rêves deviennent réalité : « Nous sommes ici pour apporter de la joie à notre peuple et à nos proches. Ce match en est un exemple ; nous avons toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde. Nous avons toujours rêvé de marquer lors d'un Mundial et que notre peuple soit fier de nous ».

L'équipe nationale du Brésil domine son groupe avec 4 points après deux journées et avance avec confiance vers les phases finales. Nous souhaitons bonne chance à Vinícius et ses coéquipiers pour les prochains matchs ! Suivez les événements les plus brûlants du Mundial avec nous.