La rencontre entre l'Écosse et le Maroc (0:1), comptant pour la 2e journée du groupe S de la Coupe du Monde, a été marquée non seulement par l'intensité du jeu, mais aussi par les débuts historiques de l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev et les situations litigieuses sur le terrain.

Dans le match dirigé par Tantashev, le but marqué par les Africains dès les premières minutes a scellé le sort de la rencontre.

Protocole du match et compositions

Écosse — Maroc 0:1

But : Saibari, 2 (0:1).

Écosse : Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Christie (McClean, 71), Ferguson, Tierney (Doak, 60), McGinn (Stewart, 88), McTominay, Adams (Dykes, 71).

Maroc : Bounou, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi, Bouaddi, Al-Aynawi, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannous (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saibari (Amaymouni-Eshguyab, 83).

Avertissements : Robertson, 65 — Diop, 22.

Deuxième cadeau consécutif de Saibari

L'équipe nationale du Maroc a commencé le match très activement, ce qui a permis de marquer rapidement. Après avoir trouvé le chemin des filets face au Brésil lors du premier tour, Ismael Saibariétait encore une fois sous les projecteurs. Dès la 2e minute de jeu, Braim Dias a délivré une superbe passe qu'il a convertie en but, offrant la victoire à son équipe.

Ilgiz Tantashev et trois situations litigieuses

Tout au long du match, les Britanniques ont exprimé leur mécontentement face à plusieurs décisions arbitrales. Cependant, les ralentis et l'analyse des experts ont montré que l'arbitre ouzbek avait raison :

Demande de carton rouge (épisode Diop) : En première période, le Marocain Diop a stoppé l'attaquant écossais Adams par une faute. Les supporters ont réclamé un carton rouge pour « faute sur la dernière chance ». Mais Tantashev s'est limité à un carton jaune, car un autre défenseur marocain couvrait la situation. La chute de McGinn : Dans une situation où John McGinn est tombé dans la surface de réparation, Tantashev a jugé qu'il n'y avait pas faute. Le coach écossais Steve Clarke a qualifié l'action de « 50-50 » après le match et n'a pas contesté la décision de l'arbitre. Demande de penalty de McTominay : La chute de Scott McTominay dans la surface adverse a suscité un grand débat parmi les experts internationaux.

Les experts d'ITV sont divisés

Dans le studio de la chaîne ITV, qui diffusait le match au Royaume-Uni, l'incident impliquant McTominay a été vivement discuté :

Christina Unkel (ancienne arbitre) : « Tantashev est connu pour laisser les joueurs jouer physiquement et être plus permissif dans les duels. Mais dans ce cas, il n'en fallait pas beaucoup pour siffler penalty. À mon avis, c'était penalty ».

Roy Keane (ancien footballeur) : « Pour moi, ce n'est pas penalty. Il a simplement voulu tomber. Le match était très rude. L'arbitre est parfois trop intervenu : il sifflait faute dès qu'un joueur tombait ».

Quoi qu'il en soit, Ilgiz Tantashev a dirigé son match de débuts avec assurance malgré la pression, actant la victoire du Maroc 1-0. Continuez à suivre les débats de la Coupe du Monde avec nous !