Liverpool se rapproche du transfert d’Ibrahima Mbaye, ailier du Paris Saint-Germain

Le club anglais de Liverpool a commencé à s’activer sur le marché des transferts afin de renouveler en profondeur son secteur offensif. Selon RMC Sport, les Reds travaillent sérieusement à l’arrivée d’Ibrahima Mbaye, l’ailier prometteur du Paris Saint-Germain. L’international sénégalais considère le projet de Liverpool comme prioritaire et a donné une réponse positive à ce transfert. C’est ce que rapporte Goal.com qui l’annonce.

La direction de Liverpool négocie actuellement non seulement pour Mbaye, mais aussi pour son coéquipier Bradley Barcola. Bien qu’Ibrahima ait disputé 30 rencontres avec le Paris Saint-Germain la saison dernière et inscrit 3 buts, il n’était pas pleinement satisfait de son temps de jeu. Ce facteur, ainsi que les possibilités limitées en France, l’a poussé à envisager son départ du club.

La concurrence et les conditions financières du transfert

Le club parisien réclame une indemnité de transfert de 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent. Ce prix s’explique par les performances remarquables du joueur lors de la dernière Coupe du monde, notamment son but contre la France dans un match remporté 3-1. La direction du Paris Saint-Germain a indiqué qu’elle était prête à se séparer du joueur en cas d’offre satisfaisante.

Liverpool n’est toutefois pas le seul prétendant dans la course à ce talent. Les autres grands clubs anglais, Tottenham et Manchester City, suivent également attentivement la situation de Mbaye. Le Borussia Dortmund, en Allemagne, a aussi envoyé de premières demandes concernant le joueur.

Nouveaux rebondissements dans les négociations

Le nouvel agent d’Ibrahima Mbaye, Jorge Mendes, et son agence Gestifute jouent un rôle important dans le processus de transfert. Il semblerait que le joueur ait été tout proche de poursuivre sa carrière en Bundesliga, un accord avec le RB Leipzig étant même presque finalisé. Cependant, l’échec d’un autre transfert lié à l’arrivée d’Ousmane Diomande au Paris Saint-Germain a également fait capoter cet accord.

Liverpool est désormais directement en contact avec l’agence et prend l’avantage dans les négociations. L’entraîneur principal avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer les ailes avant la nouvelle saison. En conférence de presse, le technicien a clairement déclaré que l’équipe avait un besoin urgent de nouveaux joueurs, notamment au poste d’ailier.

Si le Paris Saint-Germain vend Mbaye pour une somme proche des 50 millions d’euros demandés, ce sera un nouveau succès financier pour le club après le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Liverpool entend quant à lui renforcer davantage son potentiel offensif grâce à ces recrues.