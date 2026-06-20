Coupe du Monde 2026 : Vincenzo Montella va-t-il quitter l'équipe nationale de Turquie ?

L'élimination prématurée de l'équipe nationale de Turquie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 a provoqué un grand tollé et une vague de critiques dans le pays. « Spor Arena » l'ancien journaliste de la publication Muhammad Duman a exprimé son opinion sur l'avenir de l'entraîneur Vincenzo Montella au sein de l'équipe nationale, prédisant que le spécialiste italien quitterait bientôt son poste.

L'avis du journaliste : « Le contrôle a été perdu au sein de l'équipe »

Selon Muhammad Duman, l'atmosphère entourant actuellement le football turc est très tendue et cette situation se terminera presque certainement par la démission de l'entraîneur :

« Je pense que Montella va démissionner. Le contrôle a été perdu au sein de l'équipe. Tout le monde en Turquie critique Montella. Nous attendons que la fédération de football tienne une réunion sur cette question et prenne une décision après la Coupe du Monde ».

Les résultats douloureux de la Turquie lors de la Coupe du Monde 2026

S'étant rendus en Amérique du Nord avec de grands espoirs, les Turcs ont totalement perdu toute chance d'accéder aux barrages après deux journées. Les résultats de l'équipe ont été un véritable choc pour les supporters :

Tour Équipe adverse Score Conséquence pour le tournoi 1er tour Australie 0:2 Début malheureux dans la compétition 2e tour Paraguay 0:1 Perte définitive des espoirs de barrages

La décision de la fédération est attendue

Bien que Vincenzo Montella ait déclaré après le match contre le Paraguay que l'équipe a manqué de chance et que les joueurs ont tout donné, la presse locale et les experts dénoncent des erreurs tactiques. Les opinions selon lesquelles l'atmosphère interne et le système de jeu de l'équipe se sont effondrés se renforcent de jour en jour.

La fédération turque de football ne souhaite pas prendre de décision précipitée pour le moment. Dès la fin du Mondial, une réunion de rapport spéciale sera organisée et une décision définitive sera prise sur la résiliation ou le maintien du contrat du spécialiste italien.

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